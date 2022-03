Mort de Jean-Pierre Pernaut : dans son village de Quevauvillers, on salue un "symbole pour la Picardie"

"Mesdames et messieurs, bonjour". Dans son salon de Quevauvillers, un village de la Somme, Nadège regarde comme tous les jours le JT de 13h de TF1. Mais ce 3 mars 2022, la première chaîne française propose une édition particulière, dédiée à Jean-Pierre Pernaut. L’ex-présentateur phare est mort la veille, à 71 ans.

"On a vécu avec lui pendant 33 ans le midi, donc c’est émouvant", réagit Nadège devant les images d’archives du journaliste picard en ouverture du JT. D’autant "qu’il a habité ici, qu’il vient d’ici", rappelle cette Samarienne de 73 ans. C'est en effet dans ce petit village, situé à une vingtaine de kilomètres à l’ouest d’Amiens, que Jean-Pierre Pernaut a grandi. Assis à côté de Nadège, Didier, son mari, abonde : "On a l’impression, même si on ne le connaissait pas, d’avoir perdu quelqu’un qui faisait partie de notre quotidien."

Parce qu’à Quevauvillers, tout le monde a une anecdote à raconter sur l'enfant du village. "Quand on part en vacances, que des gens nous demandent d’où on vient et qu’on répond Quevauvillers, en général ils nous disent qu’ils ne connaissent pas. Mais quand on leur répond que c’est là que Jean-Pierre Pernaut a passé une partie de sa jeunesse, ça créé tout de suite un lien", raconte Didier, qui vit dans sa maison "depuis 33 ans, aussi longtemps que Jean-Pierre Pernaut a présenté" le JT de 13h de TF1.

Antoine et Véronique, au café des sports de Quevauvillers, le 3 mars 2022. © Radio France - Margot Turgy

"Humble", "fidèle" et "abordable"

Ce que les habitants apprécient particulièrement, c’est qu’il n’a jamais oublié ses origines. "Pour le passage à l’an 2000, il nous avait préparé des vœux depuis son bureau de TF1. Personne ne s’y attendait, et ça a marqué les gens", se souvient Didier. "Cela prouve que c’était quelqu’un d'abordable et de fidèle, parce que même s’il était parti depuis longtemps, il a gardé des relations ici", estime encore le sexagénaire. "Il a parlé de la baie de Somme, de la cathédrale d’Amiens, des villageois de Quevauvillers, de ce qu’il a connu et de ce qu’il aimait …", ajoute Antoine. Pour cet agriculteur, Jean-Pierre Pernaut est un "symbole pour la Picardie". Sa compagne, Véronique, l’a même rencontré "sur Amiens il y a 30 ans", dans la boulangerie que tenaient ses parents. "Il venait acheter des millefeuilles", se souvient la gérante du café des sports de Quevauvillers. "C'était quelqu’un de simple, humble, nature, pas compliqué", affirme-t-elle.

Certains habitants du village samarien ont même noué un lien inattendu avec le journaliste. Anthony a ouvert son auto-école à Quevauvillers il y a huit mois, et ne savait "absolument pas que c’était la pharmacie de sa mère". Alors au lendemain de sa mort, "me dire que je suis là où il a grandi, c’est forcément un peu impressionnant", sourit-il. "Tout le monde l’appréciait, et on en entend parler très souvent ici."

Pour les habitants, pas de doute : Quevauvillers doit rendre hommage à Jean-Pierre Pernaut. En renommant par exemple la salle des fêtes, qu’il avait lui-même inauguré.