Qui est Cassandre Nuss, la nouvelle Reine de la mirabelle ?

La nouvelle Reine de la mirabelle nous vient de Rémilly (Moselle)! Cassandre Nuss a été élue Reine de la mirabelle, ce samedi, à Metz. L'élection a eu lieu à l'Arsenal, et a été diffusée en simultané sur Moselle TV.

Cassandre Nuss explique qu'elle s'est formée pendant deux semaines pour préparer ce show : "la formation est une formation humaine avant tout, où l'on apprend à vivre avec les autres, à se socialiser. Il y a des épreuves intenses, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. On nous apprend à se sentir bien avec son corps, bien avec son esprit. C'est quelque chose qui nous enrichi, et qui nous fait nous sentir bien avec nous-mêmes."

C'est la deuxième fois qu'elle se présente

Agée de 26 ans, la jeune fille a confié au cours de sa présentation qu'elle appréciait la danse et le dessin. Elle s'était déjà présentée une fois à l'élection de la Reine de la mirabelle, sans être élue. Elle a donc retenté sa chance en 2023.

Institutrice, elle a déjà prévu d'apporter sa couronne à l'école

Elle explique que c'est l'une de ses maîtresses de primaire qui lui a donné envie de faire le même métier. L'année dernière, la jeune femme enseignait à une classe de grande section et elle attend toujours son affectation pour la rentrée prochaine : "Je ne sais pas encore là où je serai à la rentrée, mais j'arriverai avec ma couronne et mon écharpe !"

S'investir auprès des enfants malades

Au côté de ses Dauphines Lola et Théa, elle va devenir ambassadrice de Metz pendant un an. La reine de la mirabelle 2023 affirme "ce qui me tient à cœur, ce sont surtout les enfants malades et la cause animale"