Qui est le Mayennais Victor Blanchet, candidat à l'émission de cuisine Top Chef ?

Victor Blanchet, un Mayennais de 24 ans, est ce mercredi soir dans l'émission de cuisine Top Chef sur M6. Né en Haïti, il a été adopté à l'âge de deux ans par une famille mayennaise et a grandi à Laval en faisant ses études de cuisine au Lycée Haute-Follis.

"C'est en Mayenne que j'ai commencé à avoir cette passion"

Adopté dès l'âge de 2 ans, avec sa sœur biologique, Victor Blanchet a passé son enfance en Mayenne. Depuis petit, il a toujours eu un attrait pour la cuisine :" C'est en Mayenne que j'ai vraiment commencé à avoir cette passion pour la cuisine. J'ai beaucoup de famille qui sont dans la campagne mayennaise, on y allait souvent, on mangeait du fait-maison. Il y avait le jardin, on récoltait les tomates et c'est vrai qu'on a eu une grande chance en Mayenne, c'est qu'il y a énormément de super bons produits, que ce soit au niveau des fromages, de la viande, ou des légumes, on est quand même dans ce qu'on peut appeler un petit peu un verger de la France", décrit-il.

Depuis son enfance, le jeune homme a toujours voulu enfiler le tablier de cuisine : "J’ai toujours aimé ça. J’ai même retrouvé des photos de chez moi avec ma mère et ma sœur dans la cuisine en train de faire des gâteaux alors que je devais avoir 6 ou 7 ans" se rappelle-t-il.

Bientôt un restaurant de Victor Blanchet en Mayenne ?

Grâce à cette culture du produit frais et du fait-maison, Victor développe l'amour de cuisiner :"Cela a été les débuts de ma passion pour la cuisine et c'est aussi pour ça qu'actuellement, si j'ai l'opportunité d'ouvrir un restaurant à Laval, ce sera avec grand plaisir ! Je suis vraiment très attaché à mon département, pas seulement parce que j'ai mes amis, mais parce que j'ai grandi ici. En fait, Laval, ça fait partie de ma vie."

À l'adolescence, Victor Blanchet se décrit comme "hyperactif", pour se canaliser, il faisait de l'athlétisme au Stade Lavallois. Sa passion pour le sport l'a même amenée au Top15 de France, s'il n'a pas poursuivit, c'est parce qu'il voulait se consacrer pleinement à sa deuxième passion : la cuisine.

Son mentor, le professeur Christophe Diquero à Haute-Follis

Victor Blanchet fait toute sa scolarité à l'Immaculée-Conception, de la maternelle au collège. Arrivé en 3ème, il comprend qu'il lui faut "quelque chose de plus concret", le jeune garçon s'inscrit donc au lycée professionnelle Haute-Follis à Laval et poursuit avec un BTS. C'est ici qu'il rencontre le professeur de cuisine Christophe Diquero. Ce dernier a formé pendant 5 ans Victor Blanchet, depuis ses premiers pas, cet enseignant savait que son élève irait loin : "je me rappelle d'une dégustation un jour, quand il était en BTS. Je suis allé le voir après et je lui ai dit «je crois que l'élève a dépassé le maître», car, ce qu'il nous avait fait cette fois là, c'était vraiment très très bon", raconte-t-il.

"Je n'arrive pas à couper le cordon avec la Mayenne"

Poussé par son professeur Christophe Diquero et par ses amis, Victor Blanchet enchaîne les restaurants étoilés. Il est d'abord commis, puis demi-chef de partie au restaurant une étoile Ne/So du chef Guillaume Sanchez où il y travaille la cuisine moléculaire. Ensuite, il enchaîne les expériences dans les maisons étoilées, notamment à l'hôtel 4 étoiles Castel Clara à Belle-Île-en-Mer, comme Chef de partie. Il rejoint finalement les cuisines de L’Arpège, un restaurant gastronomique 3 étoiles du chef Alain Passard. Il y travaille actuellement comme demi-Chef de partie.

Entre grands noms de la cuisine et feu des projecteurs, Victor Blanchet n'oublie pas d'où il vient : "J'ai du mal à couper le cordon avec la Mayenne, que ce soit avec mes anciens professeurs, avec mes amis ou même avec avec Laval. Ça m'a apporté tellement de choses et le fait de rester en contact, de rester présent ici, ça me permet de remercier Laval, le département, tout ce que ça m'a apporté parce qu'on va pas se mentir, si je suis sur Paris actuellement, si je suis à Top Chef, c'est grâce à ma famille, grâce à l'éducation que j'ai eue et grâce à mon entourage."

Le cuisinier est resté en contact avec ses professeurs et ses amis du lycée. Encore aujourd'hui, des repas sont organisés chez Guillaume Moisy, un de ses anciens camarades de classe : "On se retrouve deux ou trois fois par an chez moi, dans la campagne mayennaise, Victor nous fais à manger à la maison. Il s'occupe de tout ramener, même le vin ! On mange comme si on était au restaurant. Autour de la table il y a des amis du lycée mais aussi des professeurs, dont M.Diquero, le mentor de Victor. Ces repas sont l'occasion pour lui de faire tester ses plats et nous on approuve ou pas ce qu'il fait, on est un peu comme ses testeurs culinaires !", raconte Guillaume Moisy.

Pour suivre les aventures de Victor Blanchet à Top Chef, rendez-vous ce mercredi soir, à 21h10 sur M6.