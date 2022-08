Qui est Marc-Amaury Legrand, le candidat nantais de MasterChef ?

L'émission MasterChef fait son retour sur France 2, et parmi les candidats du concours de cuisine réservé aux amateurs, Marc-Amaury Legrand, installé à Nantes depuis six mois. Dans la vie, il est designer graphique. Mais c'est aussi un grand passionné de cuisine qui s'est lancé un défi : celui de gagner MasterChef.

Quand on lui demande sa recette préférée, Marc-Amaury Legrand sourit et lève les yeux en l'air pour réfléchir : "C'est compliqué, j'aime beaucoup de choses !" Mais le nouveau Nantais a tout de même ses produits fétiches : le poisson et les crustacés. "Un homard tout simplement cuit très peu de temps, rôti avec un petit beurre à l'ail, c'est incroyable", lâche-t-il finalement.

La découverte de la cuisine à 16 ans

À ses débuts, Marc-Amaury Legrand prépare des plats moins élaborés. Il commence à cuisiner quand il quitte le foyer familial, à l'âge de 16 ans. "En arrivant en appartement, pour pouvoir changer des plats surgelés, raconte-t-il. J'ai essayé de me dire 'mets-toi à la cuisine'. Et puis, de fil en aiguille, depuis des années, ça ne m'a jamais quitté".

Au fur et à mesure, sa cuisine évolue et devient de plus en plus sophistiquée. Il cuisine moins de viande qu'avant par exemple : "Je me suis rendu compte que le poisson, c'est tout aussi bon, de tout ce qu'on peut faire avec des fonds de crustacés, des réductions d'eaux de végétation des poissons. Cela apporte un nouveau goût dans la cuisine."

L'occasion de faire un projet autour de la cuisine

Marc Amaury Legrand présente ses plats avec soin, les prend en photo et les poste sur les réseaux sociaux. Il est contacté plusieurs fois par des productions d'émissions de cuisine. Et puis récemment, par MasterChef : "Ils cherchaient une cuisine d'amateur. Je suis amateur. J'ai donc mes chances. À 34 ans, déjà bien inscrit dans ma vie professionnelle, c'était l'occasion de faire un projet autour de la cuisine."

Marc-Amaury Legrand a pu profiter des conseils de chefs, comme Thierry Marx - Marc-Amaury Legrand

Aujourd'hui, le designer graphique referait cette compétition sans hésiter, notamment pour tous les conseils reçus par les chefs, qui lui ont permis de s'améliorer. "Je ne raterai plus jamais une cuisson !", promet-il en riant. Il retient également les liens créés avec les 17 autres candidats. "C'est incroyable. on a tous une vie professionnelle bien ancrée et on a tous ce petit rêve, un petit fil rouge qui nous rallie", décrit-il.

Mais il ne faut pas oublier les 100.000 euros à la clé : "Il y a quand même cette petite lueur qui nous dit 'attention, c'est une compétition Marc-Amaury, il ne faut pas oublier cet objectif.'" Cette expérience a donné des idées au passionné de cuisine. Il aimerait, un jour, ouvrir son propre établissement dans la région nantaise.