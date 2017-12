Marie Thorin, Miss Centre Val de Loire et étudiante à Orléans, est l'une des trente candidates à l'élection de Miss France 2018. Portrait d'une jeune femme qui rêve de emporter l'écharpe nationale.

Châteauroux, France

Elle est la locale de l'étape pour cette élection Miss France 2018. Marie Thorin, 20 ans, représentera la région Centre Val de Loire ce samedi soir en direct devant des millions de français. La jeune miss est née en 97 à Mennetou-sur-Cher, petite ville du Loir-et-Cher. Elève studieuse, elle passe son BAC puis entre en école de commerce à Orléans. Elle est donc actuellement en troisième année et son objectif est de travailler dans la gestion de patrimoine. Ses passions ? Le fitness, les chaussures aussi, elle en a une cinquantaine de paires.

Félicitations à Marie Thorin élue Miss Centre Val de Loire pour #MissFrance2018 ! pic.twitter.com/rSzcIBsQ4d — Miss France (@MissFrance) October 20, 2017

Une belle aventure après une première tentative l'an dernier

L'an dernier, Marie Thorin est élue miss Loir et Cher une première fois mais échoue dans sa quête de l'écharpe de Miss Région Centre Val de Loire. Elle ne baisse pas les bras, recommence en début d'année, et cette fois elle l'emporte, à Châteauroux déjà. Ce samedi soir elle aura donc l'avantage de prendre part au concours chez elle, dans sa région. Avantage ou pas d'ailleurs, cela peut aussi être une forme de pression. Elle a pu convier papa, maman, un oncle et une tante ainsi que deux amis. Elle pourra aussi compter sans doute sur le soutien d'une bonne partie du public, en tout cas des locaux !