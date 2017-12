Châteauroux, France

La cérémonie Miss France a beau revenir chaque année, c'est tous les ans la même excitation. On regarde les photos des candidates et on fait ses pronostics. On défend bien évidemment la Miss de sa région en espérant la voir gagner.

C'est ce samedi 16 décembre à Châteauroux que Miss France 2017, Alicia Aylies va laisser sa couronne à l'une des 30 prétendantes au titre. Parmi elles, Mélanie Soarès, 23 ans, la candidate bourguignonne.

Je ne me rends pas compte de tout ce qui m'arrive

La jeune femme est née à Montargis dans le Loiret, et devenir Miss France, c'est un rêve de petite fille : "Quand j'avais 10 ans je souhaitais tellement être à la place des Miss ! J'avais beaucoup d'admiration pour elles. C'est bizarre comme sensation... C'est quelque chose que j'ai attendu, que j'ai espéré et là je ne me rends pas bien compte de tout ce qui est en train de m'arriver. C'est assez perturbant !"

Et si la jeune femme est d'origine loirétaine, aujourd'hui son cœur est bel et bien en Bourgogne. Elle a posé ses valises à Nevers dans la Nièvre il y a quelques années où elle est infirmière en soins intensifs de cardiologie. Un métier qu'elle a mis entre parenthèses le temps de quelques semaines pour pouvoir vivre pleinement l'aventure Miss France : elle a en effet posé un congé sans solde.

Miss Montargis puis Miss Bourgogne

Un mètre soixante-treize, brune, le visage fin, un sourire parfait : la jeune femme est très jolie et à toutes ses chances de l'emporter ce soir. Pour elle, les choses se sont enchaînées très vite. Elle est élue Miss Bourgogne en septembre après s'être présentée sur les conseils de ses collègues.

Mélanie Soarès a une première expérience dans le monde des concours de beauté puisqu'en 2012 elle a été élue Miss Montargis (Loiret), une ville dont elle est originaire. Elle avait seulement 18 ans. Depuis elle a fait un peu de mannequinat.

On a parfois des moments de doute

Pour que le grand show soit prêt, les trente candidates se préparent depuis plus d'un mois. Elles sont notamment parties en Californie où elles se sont entraînées à bien défiler, bien parler ou encore avoir de bonnes manières. Elles ont également passé un test de culture général.

Dans cette aventure, il y a forcément des hauts et des bats : "Il y a la pression et la fatigue qui peut vite prendre le dessus et engendrer quelques petites tensions. On se lève tôt, on se couche tard... le fait qu'on soit loin de notre famille de nos amis, on a parfois de petits moments de doute, on se demande pourquoi on est là... et puis très rapidement on se rappelle que c'est une aventure incroyable."

Un voyage au cours duquel Mélanie a pu se lier d'amitié avec d'autres prétendantes : "Dans le groupe mes meilleures amies sont Aquitaine, Alsace, Languedoc, Ile de France et Midi-Pyrénées. On est un petit groupe très soudé. Tout le monde s'entend très bien mais c'est important d'avoir quelques personnes sur lesquelles on peut compter si on a petit coup de mou."

Mais l'amitié n'empêche pas la concurrence, raconte Mélanie : "On veut toute la couronne, et c'est sûre que je serais déçue si je n'étais pas dans les 12 finalistes. Mais c'est le public et le jury qui décide, on plait ou on ne plait pas. J'espère aller le plus loin possible, en tout cas je vais faire mon maximum."

La jeune femme garde les pieds sur terre et envisage l'après Miss France : "Si je ne suis pas élue, je reprendrai ma vie d'infirmière. J'ai fini mes études, j'ai mon travail : j'ai déjà ma vie ! Miss France c'est vraiment que du plus !"

On souhaite à Mélanie plus de réussite qu'à sa prédécesseure ! L'année dernière, Miss Bourgogne avait été éliminée dès le début de la compétition.