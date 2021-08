PHOTOS : Qui veut défier Denise grognasse à Grau-Lanta ?

Koh-lanta l'émission phare de TF1 présentée par Denis Brogniart a fait son retour, ce mardi 24 août pour la 20ème saison. Et bien sachez que la Gard n'a rien à envier à ce programme puisque nous avons : le Grau-lanta au Grau-du-Roi.

Reportage au cœur de l'aventure Grau-Lanta Copier

Les basketteuses de Lattes-Montpellier participent au Grau-Lanta avant la reprise de la saison © Radio France - Mélodie Viallet

Dans la peau de Denis Brogniart, Denise grognasse

C'est le bateau "l'évasion Mer" qui propose ces sorties sportives inspirées de Koh-Lanta remixées à la sauce Graulenne. Mélanie Garcia la gérante a lancé ce concept en mai dernier : " Nous sommes ravis nous avons beaucoup de monde " explique t-elle " c'est une aventure sportive et humaine le tout avec beaucoup d'humour d'ailleurs durant le jeu je m'appelle Denise grognasse".

Denise Grognasse n'est pas tendre avec les basketteuses de Lattes-Montpellier © Radio France - Mélodie Viallet

L'épreuve revisitée du poteau © Radio France - Mélodie Viallet

14 épreuves en trois heures

Les aventuriers embarquent sur le bateau à Port-Camargue et ensuite les épreuves se déroulent sur la pointe de l'Espiguette appelée aussi le banc de sable. Un endroit idyllique accessible soit en bateau soit après une heure de marche. Les aventuriers doivent être minimum 10 pour participer au jeu. Pendant trois heures, rouges et jaunes s'affrontent . Il y a en tout 14 épreuves : course en sac, jeu sur l'eau, épreuve avec des cordes, tir-à-l 'arc , la fameuse épreuve des poteaux revisités et puis une épreuve que redoutent parfois certains aventuriers la dégustation de grillons. Un Grau-Lanta accessible à tous dès 12 ans.

Des grillons à manger dans une épreuve de Grau-Lanta © Radio France - Mélodie Viallet