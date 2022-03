Quintin dans les Côtes d'Armor rêve de devenir le village préféré des Français

Le château de Quintin et ses remparts

Après Ploumanac'h qui avait remporté le titre en 2015, Moncontour qui avait terminé 4ème en 2017, Quintin est la troisième commune des Côtes d'Armor à représenter la Bretagne pour l'émission le "Village préféré des Français" de Stéphane Bern.

L'arrivée à Quintin © Radio France - Johan Moison

"On n'était pas candidat", sourit le maire Nicolas Carro. "C'est la société de production qui fait ce choix".

"C'est un formidable coup de projecteur pour la commune et pour tout le travail qui est fait par les services, par les habitants pour la valorisation du patrimoine". Labellisée Petite cité de caractère,Quintin compte 16 monuments classés monuments historiques.

Fin des votes ce mardi à 23h59

Au total, 14 communes françaises ont été sélectionnées. Les votes sont ouverts sur le site internet de France 3 depuis le 1er mars et seront clôturés ce mardi 22 mars à 23h59.

La Bretagne a déjà deux fois le titre : en 2015 avec Ploumanac'h et en 2016 avec Rochefort-en-Terre. Et comme on dit, jamais deux sans trois...