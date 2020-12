Radio France radio officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024 !

Le groupe américain Discovery, qui détient les droits des JO pour le continent européen, a signé un accord avec le groupe Radio France (France Bleu, France Inter, franceinfo, France Musique, France Culture, Mouv' et Fip). Votre radio devient ainsi radio officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024 et des Jeux d'hiver de Pékin 2022.

Cet accord est synonyme d’une couverture exceptionnelle des JO pour les auditeurs de Radio France, et donc de France Bleu, depuis ses préparatifs jusqu’au temps de la compétition. Il marque ainsi le début d’une période enthousiasmante où les auditeurs pourront s’immerger durablement au cœur d’un rendez-vous d’ampleur mondiale qui aura lieu en France et dont les préparatifs constitueront un événement en lui-même, à vivre dans la durée et sur tout le territoire.

Conformément au parti-pris permanent des équipes du service des sports de Radio France, cette couverture fera la part belle aux athlètes mais aussi aux acteurs associatifs, économiques et culturels du monde du sport et aux initiatives partout en France. Le service public fera valoir sa différence aussi grâce à une couverture engagée pour décloisonner les univers du sport, valide et handisport et renforcer la couverture du sport féminin.