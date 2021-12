Ramassage de paillettes avant ramassage de balles.. le Zénith de Caen enchaîne Miss France avec le tennis

La fête est à peine finie vers une heure du matin - alors que Miss France 2022 Diane Leyre quitte les lieux coiffée de sa couronne et ceinte de son écharpe - que la course contre la montre démarre au Zénith de Caen. "D'ordinaire, les équipes de Miss France disposent de 24 heures pour démonter tout leur matériel", explique Sylvie Duchesne, la directrice des lieux. Mais là le timing est très serré car l'Open de tennis démarre ici dans deux jours.

Ce sont d'abord les caméras et tout le matériel vidéo qui sont démontés. Puis les équipes vont se succéder toute la nuit pour démonter la grande scène. Et tout cela est allé très vite indique Sylvain Robert, le directeur technique du Zénith de Caen. "On dispose ici de cinq ouvertures pour des chargements camions, ça permet d'être plus efficace". Résultat, alors que les équipes de Miss France avaient prévu de "rendre les clés" vers 16 heures, en début d'après midi, tout était déjà pratiquement rangé.

Encore quelques paillettes à balayer, et la fosse du Zénith peut se préparer à la suite. En l'occurrence, accueillir un court de tennis pour l'Open de Caen qui démarre ce mardi. Là aussi, il va falloir être plus rapide que d'habitude prévient Sylvain Robert. "D'ordinaire, les équipes commencent à installer le jeudi pour le début de l'Open le dimanche, là on a que deux nuits et une journée..!" Il faut monter un parquet, puis l'enduire de résine. Il faut aussi installer des loges, et monter deux chapiteaux derrière et devant le Zénith.

On remballe les paillettes... avant de sortir les petites balles jaunes ! Le reportage de de France Bleu Normandie Copier

Et les choses vont s'enchaîner après la fin de l'Open de tennis vendredi. Dans la nuit, tout sera démonté pour que le Zénith puisse accueillir dès le lendemain la première séance du spectacle du spectacle d'Aladin sur Glace pour les arbres de Noël. "Heureusement c'est une patinoire synthétique..."