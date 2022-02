Rapaële Navarro, l'élue alésienne, participe au treck elles marchent dans le désert marocain

Un nouveau défi pour Raphaële Navarro. L'élue alèsienne, double-participante à Kho Lanta et 3 autres aventurières, participent, dès ce samedi, à la 5 é édition du Trek elles marchent. Une course d'orientation en plein désert marocain.

Une élue alésienne dans le désert marocain. Raphaële Navarro participe à la 5 é édition du treck "elles marchent", un treck 100% féminin. Départ ce samedi à partir de Errachidia, le sud-est du Maroc, région frontalière de l’Algérie. Outre Raphaële, elles sont 3 autres (Maud, Magali et Carine) à se lancer ce défi. 4 étapes de 30 km/jour sans assistance ni GPS, une simple carte et de la marche. Des jeunes femme qui se sont lancées dans l'aventure : "on avait toute envie de se dire qu'on est encore vivantes".

Une vraie course d'orientation. 60 équipes sont engagées pour cette première session (la suivante du 04 au 11 mars avec 60 autres équipes). Le 5 é jour sera consacré à une action humanitaire : planter des dattiers pour créer une zone humide en plein désert (action entamée dès l'origine de l'épreuve) : "C'est très important de se dire qu'on ne va pas simplement s'amuser dans le sable mais qu'on aura aussi apporté notre petite pierre à l'édifice".

Des battantes habituées aux défis

Les Kho-équipières ont la particularité d'avoir participé à Kho Lanta : "Maud et moi, deux fois, on dit jamais deux sans trois, le treck sera la 3 é fois". Objectif finir dans le haut du classement "même si la compétition s'annonce disputée". Coté avantage : "on a la rage de vaincre", coté bémol : "pour mon premier Kho Lanta, j'étais plus jeune, après je suis devenue maman, et une nouvelle fois dernièrement".