Raymond Poulidor avait aussi écrit sa légende en Pays Basque en terminant deuxième

Bayonne, France

Tour de France 1964, c'est celui du fameux duel entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor. "L'éternel second" était revenu sur ce souvenir le 28 juillet 2018, à l'occasion du départ du contre-la-montre entre St Pée-sur-Nivelle et Espelette. Il était l'invité de Christian Bibal dans l'émission spéciale de France Bleu Pays Basque et se souvenait parfaitement de son Tour 1964. Tout s'est joué dans le contre-la-montre entre Peyrehorade et Bayonne, pour "Poupou": "c'est là que j'ai perdu ce Tour de France! J'ai crevé à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée alors que j'étais dans le même temps qu'Anquetil..." (en fait il avait 9 secondes de retard au départ de l'étape) "... j'ai du changer de vélo mais Antonin Magne a donné un grand coup de frein et le mécano et le vélo se sont retrouvés dans le fossé. J'ai perdu 35 à 40 secondes, et pour moi, j'ai perdu le Tour de France, là".

Raymond Poulidor et Jacques Anquetil à l'arrivée du Tour 1964 © Maxppp -

Deuxième à la Vuelta aussi

L'année suivante, le creusois aura plus de chance pour la Vuelta 1965. Le contre-la-montre démarre cette fois de St Pée-sur-Nivelle pour aller jusqu'à Donostia (St Sébastien). "Les Espagnols s'étaient jurés que Poulidor ne gagnerait pas, et j'ai gagné la dernière étape contre la montre" se souvient Raymond Poulidor, mais il terminera cette fois-ci aussi deuxième de la Vuelta 1965.