Raymond Poulidor : "il va bien pour quelqu'un de 83 ans" assure l'un de ses proches

Limoges, France

L'éternel n°2, Raymond Poulidor se remet doucement d'un "gros coup de bambou" selon le journaliste et proche du champion Bernard Verret. Il lui a rendu visite ce jeudi, tout comme son ancien coéquipier Claude Mazeaud. Ils ont regardé tous les trois la course cycliste entre Milan et Turin. Selon Bernard Verret, Raymond Poulidor va mieux, " Son état s'est nettement amélioré" confie-t-il tout en avouant qu'il y a quelques jours l'état de "Poupou" était plus préoccupant. Selon lui il se remet d'un " gros coup de bambou" reçu cet été. L'ancien champion était en effet apparu très fatigué lors du Tour de France et sur le Tour du Limousin qu'il avait tout de même tenu à suivre.

Raymond Poulidor est hospitalisé depuis mardi à l'hopital de Saint Leonard de Noblat en Haute-Vienne. C'est dans cette commune que réside depuis plus d'un demi siècle le champion cycliste d'origine creusoise.