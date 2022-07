RCFM 1ère radio de Corse, grâce à vous. Merci !

RCFM vire en tête en cet été 2022. Mieux, elle s’échappe et prend les devants dans le palmarès des radios en Corse. En tête du classement avec 19,1% d’audience cumulée et près de 15.000 auditeurs quotidiens supplémentaires cette saison, RCFM est également 1ère radio sur Ajaccio et Bastia avec respectivement 15,4% et 19,4% d’audience cumulée sur ces agglomérations.

« RCFM est très fière de renouer avec des audiences aussi hautes en Corse, les meilleures depuis 10 ans. Cela montre que malgré la COVID, les confinements et les nombreux changements qui en découlent, la radio locale de service public est profondément inscrite dans le quotidien des Corses. Que ce soit pour s’informer ou pour se divertir, pour s’exprimer ou pour apprendre, les auditeurs insulaires nous prouvent une nouvelle fois leur attachement et leur confiance » indique Paul Biondi, le directeur de France Bleu RCFM. Et de poursuivre : « Merci pour votre fidélité et sachez que nous préparons d’ores et déjà une rentrée avec une présence encore plus forte sur le terrain pour rester au plus près de vous la saison prochaine. »