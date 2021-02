(Ré)écoutez l'émission spéciale en hommage à Sébastien Galhaut sur France Bleu Armorique

Samedi 13 février, France Bleu Armorique a rendu hommage à Sébastien Galhaut qui nous a quitté le 22 novembre dernier. Pendant une heure, ce fut l'occasion d'entendre à nouveau sa voix et de se souvenir de son amour pour les gens et pour la radio. Une émission touchante et drôle à son image.