Reconfinement en France : matinale spéciale sur France bleu Bourgogne ce jeudi 29 octobre entre 6h et 9h

Le président de la République a annoncé ce mercredi 28 octobre le reconfinement national à partir de vendredi. Mais les crèches et les établissements scolaires restent ouverts et le travail continue. Vos réactions et vos questions en direct sur France bleu Bourgogne ce jeudi au 03.80.42.15.15