Avec 19.4% de part d'audience, France Bleu RCFM est, grâce à vous, chers auditeurs, la radio la plus écoutée en Corse. Des innovations sont prévues pour la rentrée.

Ajaccio, France

Ce record historique permet à la seule radio de service publique de Corse de préparer sereinement sa rentrée radiophonique.

Deux chiffres importants :

-Radio n°1* en audience cumulée avec 17.6% (+ 4.5).

-Radio n°1* en part d'audience avec 19.4% (+ 3.4).

« La première radio écoutée en Corse continuera d'innover la saison prochaine », indique Franck Lidon, le directeur de France Bleu Rcfm.

*Source Médialocales Sept 2017 Juin 2018, ensemble des 13 ans et plus, L/V 5H-24H AC et PAD