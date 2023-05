RÉECOUTE : Le quart d'heure célébrité avec Amira Casar pour « une lueur d'espoir »

Tous les weekends, une personnalité s'invite dans le quart d'heure de célébrité d'Adrien Mangano. Ce samedi nous accueillons la comédienne Amira Casar pour la série "Une lueur d'espoir" présenté en avant-première à Cannes dans laquelle elle incarne Edith Frank, la mère d’Anne Frank.

Avec cette nouvelle série disponible sur Disney +, suivez l'histoire d’une secrétaire, Miep Gies, qui n’hésite pas un instant à aider son patron Otto Frank quand il lui demande de les cacher lui et sa famille durant la Seconde Guerre mondiale. Pendant deux ans, Miep, son mari Jan et plusieurs autres héros « ordinaires » vont veiller sur les huit âmes qui se dissimulent dans l’annexe secrète de l’entreprise d’Otto Frank. C’est Miep qui trouvera le journal d’Anne et le conservera en lieu sûr pour qu’Otto et elle puissent plus tard le partager avec le monde entier.

AFFICHE "une lueur d'espoir" - DISNEY + / NATIONAL GEOGRAPHIC

