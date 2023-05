RÉECOUTE : Le quart d'heure célébrité avec l'équipe de la série "B.R.I" sur Canal+

Après "Braquo" et "Engrenages", Canal + a lancé sa nouvelle série policière qui raconte le quotidien d'une brigade de recherche et d'intervention antigang : Une véritable réussite. Au Casting de cette création Emmanuelle Devos et Bruno Todeschini, nos deux invités dans le quart d'heure de célébrité sur France Bleu Azur à 9h15.

ⓘ Publicité

À la BRI Versailles, unité historique spécialisée dans le grand banditisme, Saïd prend la tête d’une équipe constituée de jeunes flics d’élite aussi téméraires qu’efficaces. L’ancien membre des forces spéciales remplace Patrick, chef charismatique qui a bâti sa légende de policier en collaborant pendant 20 ans avec Éric, leader d’un clan de la pègre parisienne.

L'affiche de la série "B.R.I" - CANAL+

loading