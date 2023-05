RÉECOUTE : Le quart d'heure élébrité : avec l'équipe du film « Pour l'honneur »

Olivia Bonamy, Mathieu Madenian et Philippe Guillard sont les invités du « Quart d’heure de célébrité » avec Adrien Mangano. À l’occasion de la sortie du film « Pour l’honneur », avec le rugby comme facteur d’intégration dans la société française, Philippe Guillard retrouve son amour de toujours : le monde de l'ovalie et les questions de sociétés.

ⓘ Publicité

C'est l'histoire de Trocpont-sur-Vézère et Tourtour-les-Bains, deux petits villages du Sud de la France, qui se battent chaque année pour autour d'une guéguerre de clocher. Les deux villages ont deux équipes de rugby qui s'affrontent sur le terrain lors d'un derby enflammé, mais c'est toujours Trocpont qui gagne. Jusqu'au jour où, l'arrivée inattendue de demandeurs d’asile va changer la donne et bouleverser la vie de ces deux villages.

Une comédie, drôle et émouvante et en plus de ça, c'est l'enfant du pays, Francis Cabrel qui signe la bande-originale de ce film !

image d'illustration - studio canal - apollo films - same player - montauk films

loading