Regardez la matinale de France Bleu Isère dès le 21 mars sur France 3 Alpes

À partir du mardi 21 mars 2023, vous pourrez voir qui vous parle à la radio ! Le 6-9 de France Bleu Isère sera aussi diffusé à la télé sur France 3 Alpes . Les téléspectateurs isérois découvriront sur leur écran, du lundi au vendredi de 7 heures à 9 heures, des infos locales, le trafic, la météo près de chez vous, des jeux, la musique, des chroniques et toute la bonne humeur de France Bleu pour démarrer la journée du bon pied ! France Bleu Isère est la 30e matinale commune avec France 3. À terme, les 44 locales du réseau des radios de proximité de Radio France seront diffusées à la télévision.

Vos programmes du matin diffusés sur France 3 Alpes

Comment suivre le direct sur France 3 Alpes ?

Sur Dailymotion

Sur francebleu.fr

Sur l'application "Ici, par France Bleu et France 3" (sur iOS ou sur Android )

Sur le canal 3 de la TNT en Isère

Sur les box internet et satellite : Free, SFR, Orange, Bouygues, TNTsat, Canal, Fransat, Numéricable, etc.

"Une meilleure exposition de France Bleu Isère"

Cette nouvelle forme de programme à la radio et à la télévision, "c'est une meilleure exposition du des équipes de France Bleu Isère, du travail fait à destination des Isérois, de notre matinale", explique Jean-Lou Philippe, directeur de la radio locale. "On affirme la synergie entre nos deux maisons. Nous sommes la 30e matinale filmée à France Bleu, c'est le sens de l'histoire, un partenariat qui se construit de plus en plus à chaque fois."

Adapter la radio à la télévision, réaliser une radio filmée, ce sera la mission d'une journaliste qui a rejoint récemment France Bleu Isère. "Nous avons une nouvelle éditrice visuelle qui va illustrer la matinale filmée, c'est un membre de plus dans l'équipe", explique Jean-Michel Nagat, rédacteur en chef de France Bleu Isère. "L'arrivée de la télévision ne va pas modifier nos journées de travail, on va continuer à faire de la radio comme on l'a toujours fait. On prend juste en compte les impératifs liés à la diffusion télé."

France Bleu et les matinales filmées

France Bleu a lancé ses premières matinales filmées le 7 janvier 2019 avec France Bleu Azur et France Bleu Occitanie, les deux premières stations locales à être télévisées lors de décrochages locaux sur France 3. Ce sont désormais 30 radios de proximité qui sont diffusées sur France 3 le matin en semaine, de 7h à 9h, hors vacances : France Bleu Paris, France Bleu Breizh Izel France Bleu Belfort Montbéliard, France Bleu RCFM en Corse ou France Bleu Creuse informent les téléspectateurs pour commencer la journée, mis en images par les équipes de France 3 en régions. L'objectif est de décliner les 44 locales de France Bleu sur France 3 d'ici à l’été 2024.

