Réglez vos télés, les fréquences de la TNT changent en Limousin

Entre ce lundi 3 et mardi 4 décembre, les fréquences de la TNT changent en Limousin, avec à la clé la disparition, temporaire, de certaines chaines sur les télévisions reliées à une antenne râteau. Il suffira toutefois de relancer une simple recherche pour toutes les retrouver.

Limousin, France

Pas de panique si vous ne voyez plus apparaître certaines chaines sur votre télévision ce mardi 4 décembre, c'est juste la conséquence d'un changement de fréquences opéré sur la TNT, afin de libérer de la place pour d'autres usages. La bascule a été programmée au milieu de la nuit de lundi à mardi, pour limiter la gêne des téléspectateurs. Une fois réalisée, une simple manipulation sur la télécommande doit suffire pour tout rétablir, puisqu'il suffit de relancer une recherche des chaines. Une opération qui concerne 230.000 foyers en Haute Vienne, 126.000 en Corrèze et 60.500 en Creuse, ceux dont la télévision est reliée à une antenne râteau.

5 à 15 chaines impactées selon les secteurs

Ce changement de fréquence a déjà été réalisé avec succès dans plus de la moitié de la France. Cette fois, c'est donc au tour d'une vaste zone du centre de la France, dont les trois départements Limousins. Selon l'émetteur vers lequel les antennes sont tournées, les foyers concernés peuvent perdre de 5 à 15 chaines, le temps de faire un nouveau réglage. En revanche, il n'y a aucune raison d'investir dans du nouveau matériel, décodeur ou autre, précise l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) l'organisme qui gère et organise les fréquences. Dans la grande majorité des cas, tout doit être réglé dans la journée de ce mardi 4 décembre. Si ce n'est pas le cas, ce sera au plus tard d’ici la fin de la semaine, par exemple s’il faut intervenir physiquement sur quelques relais.

Une petite révolution pour la téléphonie mobile

Ce changement de fréquences ne va pas modifier la qualité des images, ni l'offre proposée sur la TNT. En revanche, il permet de libérer de l'espace qui sera utilisé par les opérateurs de téléphonie mobile pour améliorer la couverture du territoire et donc effacer des zones blanches. L'offre de très haut débit mobile va aussi gagner du terrain, avec la 4G disponible dans davantage de zones. Les abonnés devraient commencer à en profiter à partir du mois de janvier 2019, avec des changements plus ou moins sensibles selon les opérateurs.

Que faire si des problèmes de réception de la TNT persistent après le 4 décembre ?