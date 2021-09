Renaud prépare un album de reprises à L'Isle-sur-la-Sorgue

Renaud, 69 ans, prépare un album de reprises de Montand, Ferrat, Moustaki, Reggiani ou encore Françoise Hardy, qui "va sortir en février". Le chanteur installé à L'Isle-sur-la-Sorgue confie au journal Le Parisien : "Je chante. Je suis en studio depuis dix jours, je prépare un album de reprises, treize vieilles chansons françaises qui m'ont marqué : Yves Montand, Jean Ferrat, Moustaki, Reggiani, Françoise Hardy". La santé et la voix de Renaud, abîmées par des années d'excès, inquiètent ses fans à intervalle régulier.

Enregistrement entre Vaucluse et Paris

"Il reste les voix et les violons à faire, développe l'artiste. Je voulais faire cet album depuis des années. On travaille entre Paris et L'Isle-sur-la-Sorgue, où je vis quasiment à l'année depuis deux ans. Il va sortir en février, quand il n'y aura plus de concurrence. Et ça va faire mal !"

Sa voix était dans un sale état sur son dernier album sorti à l'hiver 2019, "Les mômes et les enfants d'abord". Interrogé sur ce point, il répond que "ça va, ça se maintient". Renaud affirme, comme il le fait régulièrement, avoir "éliminé la clope", et être "passé de soixante par jour à quinze". Une nouvelle fois, il assure aussi avoir "arrêté définitivement l'alcool depuis six mois". "Je suis un homme neuf. J'ai juste un problème de muscle dans le dos, qui m'oblige à m'asseoir régulièrement", concède-t-il.

La "chetron sauvage", un de ses surnoms, ne songe pas à un retour sur scène : "Non, je suis à la retraite. Je ferai un minimum de promo, c'est tout".

"Mister Renard" confie enfin être vacciné contre le Covid. "Je ne voulais pas trop au départ, je suis toujours contre... les vaccins. Mais j'ai besoin du pass sanitaire pour aller dans mes bistrots, au resto, dans les taxis"