Rennes : l'entreprise Golaem collabore à Game of Thrones

Rennes, France

C'est la série de tous les superlatifs : la plus chère, la plus regardée, la plus récompensée au monde également. La huitième et ultime saison de Game of Thrones sera diffusée à partir du dimanche 14 avril sur la chaine HBO aux Etats Unis. Elle sera visible en France à partir du lundi 15 sur OCS, la plateforme d'Orange et dans cette série incroyable, figurez vous qu'on retrouve le travail de l'entreprise rennaise Golaem.

Les armées d'immaculés ou de marcheurs blancs, c'est elle !

Installée depuis 10 ans à Cesson Sevigné, Golaem et ses 6 salariés ont crée un logiciel de simulation de foule en 3D utilisé par des studios d'effets spéciaux qui travaillent pour Game Of Thrones. La première collaboration a eu lieu sur la saison 3 et elle ne cesse de prendre de l'ampleur. 80% des séquences de foules dans la saison 7 ont été faites avec ce logiciel. " Depuis cette saison 3, on génère les armées des immaculés ou des marcheurs blancs notamment. L'avantage pour la production, c'est qu'elle n'a pas besoin d'avoir 10 000 figurants sur le plateau, ce qui est très compliqué à gérer " explique Nicolas Chaverou, le responsable produit du logiciel chez Golaem. C'est aussi un atout non négligeable économiquement mais techniquement ajoute Nicolas Chaverou " C'est vrai que si on a un dragon qui crache du feu au milieu de figurants et qu'on a des cascades dans tous les sens, c'est mieux de le faire de manière numérique ".

Le logiciel de Golaem utilisé dans une scène de Game of Thrones - Nicolas Chaverou - Golaem

Un avant et un après Game of Thrones

Cette collaboration à partir de la saison 3 a donné évidemment plus de visibilité à l'entreprise rennaise. " C'est une production internationale, c'est un studio international qui a travaillé dessus et ça a donné un peu plus de crédibilité à ce qu'on faisait. A partir de là, on a lancé nos premiers blockbusters donc oui clairement ça a aidé " raconte Nicolas Chaverou. Depuis, le logiciel de Golaem a été utilisé dans d'autres séries comme The Walking Dead et plus d'une centaine de films comme récemment Pirates des Caraibes, Spiderman ou encore dans Les animaux fantastiques.

La consécration avec un Emmy Award le 7 avril

Son travail pour la télévision a permis à Golaem de décrocher le dimanche 7 avril la plus prestigieuse des récompenses après les Oscars. Elle a reçu un Emmy Award technique à Los Angeles. Et Goalem pense déjà aux Oscars. Le dossier de candidature est en préparation pour 2020.