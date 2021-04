VIDÉO - Rennes : le journaliste Samuel Etienne fait une surprise aux étudiants en médecine

L'animateur et journaliste Samuel Etienne a enregistré une vidéo pour encourager les étudiants en première année de médecine de Rennes (Ille-et-Vilaine). Depuis un an, ils organisent chaque semaine un jeu inspiré de "Questions pour un champion".

De quoi donner du baume au cœur avant de finir l'année. Les étudiants en première année de médecine ont eu le droit à une jolie surprise ce dimanche 4 avril. Au mois d'octobre, le Tutorat rennais (une association d'aide aux étudiants de première année) a mis en place une bibliothèque universitaire virtuelle afin de permettre aux premières années de travailler en collaboration. La crise durant, le groupe s'est étoffé au fil des semaines et un jeu a même vu le jour.

"Questions pour un Paces"

Chaque dimanche soir, les étudiants en Paces, Pass ou Las (première année vers les études de santé) se retrouvent donc pour participer à "Question pour un Paces" largement inspiré du jeu télévisé "Questions pour un champion". Le jeu mêle rapidité et connaissances. Les étudiants sont questionnés sur ce qu'ils ont appris en cours et un(e) grand(e) gagnant(e) est désigné(e) à la fin de chaque partie. Son titre est remis en jeu chaque semaine.

L'émission, animée par deux étudiants, Matthieu et Cédric, s'est professionnalisée au fil des mois et pour la dernière édition ce dimanche 4 avril, le duo a fait appel à l'animateur du programme officiel, le Rennais Samuel Etienne. Le journaliste a gentiment répondu à leur invitation lancée via Twitter et accepté d'enregistrer une vidéo d'encouragements. Elle a été diffusée en introduction de l'émission.

C'était surréaliste.

"Bon courage pour ces dernières semaines de révisions. Je suis toujours très impressionné par les gens qui se lancent dans des études de médecine dont je sais la difficulté. C'est souvent une vocation et cela demande d'immenses sacrifices. Je vous dis bravo ! Soyez forts, croyez en vous !" a lancé le journaliste et animateur.

"Tout le monde était sous le choc," réagit Mattéo, un étudiant. "Je viens de passer la plus belle soirée de ma Paces. Plus que deux semaines et notre calvaire s'arrête. Votre message m a énormément touché," ajoute de son côté Anaelle. "C'était surréaliste," conclut Théo. Une belle surprise et de quoi motiver à quelques semaines du concours.