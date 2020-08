Rentrée radio : quelles nouveautés sur France Bleu Pays de Savoie ?

Ce lundi 31 août, la radio des Savoyards et des Hauts-Savoyards fait sa rentrée ! Nouveaux programmes, nouvelles chroniques, et toujours la bonne humeur des animateurs... Petit tour d'horizon des principales nouveautés.

Dès votre réveil, France Bleu Pays de Savoie Matin, c'est toute votre info au petit matin, avec désormais la météo et l'info trafic et mobilité en temps réel dès le début de votre journal.

En studio avec l'équipe de France Bleu Pays de Savoie Matin © Radio France - JO

A 6h10 et 8h40, on s'amuse des clichés savoyards dans T'es des pays de Savoie si... avec Vicky Laine. T'es des pays de Savoie si tu mets des "y" dans toutes tes phrases, si tu manges de la tartiflette tous les week-ends ou si tu passes tous les jours devant les 4 sans cul !

Le réveil est difficile ? A 6h50 régalez-vous avec le parodisque de Charlie et Styl'o, le couple de Youtubeurs qui reprend chaque jour une chanson célèbre sur un sujet d'actualité.

Charlie et Styl'O, deux petits nouveaux ! © Radio France - Christophe Abramowitz

Vous êtes encore en voiture à 9h ? Alors on a des coups de coeur à partager pendant votre trajet : quel livre lire en ce moment ? Quelle série regarder sur Netflix ? Quel spectacle aller voir, quel concert à ne pas manquer en Savoie et Haute-Savoie ? Dans Côté culture, comptez sur nous, les animateurs vous recommandent ce qu'ils ont aimé, chaque jour, de 9h à 9h30.

En fin d'après-midi, on laisse de côté tous ses soucis, et on passe un bon moment sur la route du retour à la maison en écoutant l'Happy Hour, de 16h à 19h : un cocktail de bonne humeur, d'idées sorties avec des interviews d'artistes, de jeux et de bonne musique, et bien sûr l'info trafic et mobilité en temps réel.

Le week-end aussi, vous découvrirez des surprises : dans Made in pays de Savoie, chaque samedi à 7h15, Karine Roye nous fait découvrir un produit ou une invention savoyarde avec son créateur. Christophe Garnier, quant à lui, farfouille dans vos téléphones portables et vous fait parler de vous dans Vous êtes smart à 8h10 le samedi et le dimanche.

Et chaque dimanche, à 10h45, on donne carte blanche à Mercotte ! La célèbre blogueuse et auteure culinaire chambérienne nous livre ses kiffs, son actu sur les réseaux et ses astuces de pâtisseries au micro de Serge Carbonell, c'est le Mag de Mercotte.

Mercotte © Radio France

Retrouvez la grille des programmes