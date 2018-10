"La bohème", "Je m'voyais déjà", "La Mamma", "Comme ils disent" et des dizaines d'autres succès. Du haut de son mètre soixante-cinq, Charles Aznavour, était le dernier "grand" de la chanson française, dont il a été l'ambassadeur à travers le monde.

Un artiste salué par ces Mayennais que nous avons rencontrés dans la rue, écoutez :

Les Mayennais rendent hommage à un immense artiste de la chanson française Copier

Charles Aznavour était venu en Mayenne en 2001 à la salle polyvalente de Laval. Il s'était également produit dans les années 60 dans la même ville : "je me souviens, il était arrivé dans une jaguar blanche et c'était une voiture de rêve pour les gamins. On était allé le voir avec des potes, j'avais 17 ans. C'était déjà un monument" raconte un fan de la première heure.