Reprise du journal Paris-Normandie : les salariés choisissent l'offre de la Voix du Nord

La Voix du Nord l'emporte auprès des salariés : selon un communiqué adressé par les élus des CSE de la Snic et de la RNP ce samedi 6 juin, les salariés du quotidien régional Paris-Normandie ont préféré à l'issue de plusieurs assemblées générales l'offre de reprise de La Voix du Nord/Rossel à celle d'IPM Group, associé à Jean-Louis Louvel.

Ce choix doit être officialisé lors d'un vote prévu lundi 8 juin. Cette offre doit être ensuite défendue lors des audiences devant le tribunal de commerce de Rouen ce mardi 9 juin.

L'offre "la plus sérieuse et la plus pérenne"

Le communiqué précise que l'offre de La Voix du Nord a été jugée "la plus sérieuse et la plus pérenne" : "Le groupe Rossel, bon connaisseur de la presse quotidienne régionale, fournit des garanties sur un développement à la fois du papier et du numérique. Il mettra à disposition des équipes de Paris-Normandie des moyens techniques, stratégiques, d'études, qui permettront, nous l'espérons, d'assurer la continuité de notre activité sur le long terme et de réinventer notre journal dans la sérénité."

Le communiqué déplore toutefois que cette offre envisage "un nombre important de suppressions de postes : 60 sur 254 salariés" : "Certes, la reprise se ferait sans une partie encore trop importante de nos collègues (...). Mais La Voix du Nord s'est engagée à accompagner financièrement de manière conséquente les salariés licenciés."

Les salariés accusent Jean-Louis Louvel de les avoir abandonnés

Le communiqué explique que l'offre d'IPM Group n'a pas remporté les suffrages à cause de l'"association à [leur] actionnaire actuel Jean-Louis Louvel, celui-là même qui a décidé de nous abandonner et de demander le placement de notre entreprise en cessation de paiement".

Les deux candidats repreneurs pour Paris-Normandie avaient jusqu'au jeudi 4 juin 2020, 23h59, pour déposer leur offre ferme de reprise.