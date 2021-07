INFO FRANCE BLEU - Restos du cœur : les concerts des Enfoirés auront lieu en janvier à Montpellier

Depuis 1985, chaque année, sportifs, chanteurs, acteurs et célébrités donnent "un rencard à ceux qui n'ont plus rien". Lancés à l'initiatives de Coluche, les Restos du Cœur distribuent chaque année plus 136 millions de repas aux plus démunis. Des chiffres impressionnants qui dépendent de plusieurs grands rendez-vous annuel dont le fameux concert des Enfoirés ou les grandes collectes réalisées au fil de l'année.

En 2021, crise sanitaire oblige, le spectacle des Enfoirés a été enregistré à "L'AccorHotels Arena" à Paris dans des conditions très particulières : avec les gestes barrières et surtout sans public ! Une expérience éprouvante pour les artistes mais qui n'a pas ébranlé leurs convictions. Pour rappel, 1 CD ou 1 DVD acheté, c'est 17 repas pour les Restos du Cœur !

Pour 2022, les concerts auront lieu à la Sud de France Arena à Pérols, au sud de Montpellier, du 20 au 24 janvier 2022. Compte tenu du contexte sanitaire, les places pour les concerts des Enfoirés 2022 seront toutes en "assis" avec 4 catégories. Attention, la jauge sera limitée.

La "Sud de France Arena" à Montpellier, en région Occitanie, est la 2ème plus grande salle multifonctions nouvelle génération de France. Depuis son ouverture il y a dix ans, elle y a accueilli tous les plus grands artistes comme Beyoncé, Bruce Springsteen, Shakira, Rihanna ou encore Muse.

Les informations pour la réservation et sur le casting du concert sont à venir prochainement.

