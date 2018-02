Les Aiglons se sont inclinés 1 à 0 sur la pelouse du Lokomotiv Moscou en match retour des 16e de finale de la Ligue Europa.

À la 30e minute, Igor Denissov ouvre le score et marque le premier but de la rencontre. Deux minutes plus tard, c'est le carton jaune pour Mario Balotelli.

Les footballeurs de l'OGC Nice s'étaient inclinés (2-3) lors du match aller des 16e de finale de l'Europa League. Pour se qualifier, les Aiglons devaient réaliser un exploit en battant le club russe du Lokomotiv Moscou avec deux buts d'écart ce jeudi à Moscou.