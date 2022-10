Retour de la Star Academy : découvrez les 13 élèves qui intègrent le château de Dammarie-Les-Lys

Ils sont 13. 13 à vouloir marcher dans les pas de Jenifer, Nolwenn Leroy, Sofia Essaïdi, Olivia Ruiz ou encore Grégory Lemarchal. Venus de toute la France et avec des profils bien différents, ces 13 élèves vont enter dans le château de Dammarie-Les-Lys, ce samedi 15 octobre après le premier prime de cette nouvelle saison.

ⓘ Publicité

loading

Après des émissions anniversaires réussies et des extraits qui cartonnent sur Internet, il n'en fallait pas plus pour que TF1 décide de rouvrir le château qui a donné lieu à de beaux moments musicaux et a forgé la carrière d'une quinzaine d'artistes.

À lire aussi La Star Academy, c'était il y a déjà 20 ans

Alors qui sont ceux que vous allez rencontrer ce soir sur TF1 ? Patrice Gascoin a pu les rencontrer pour France Bleu :

Ahcène, de Charleville-Mézières

Ahcène : candidat à la Star Academy © Radio France - Patrice Gascoin

Spécialisé en chant lyrique, il s'est converti aux musiques plus actuelles grâce à une association de sa ville.

loading

Amisse, de Cergy-Pontoise

Amisse, candidate à la Star Academy © Radio France - Patrice Gascoin

Fan de comédies musicales, c'est dans les gares de France qu'elle a perfectionné son chant.

loading

Anisha, de Madagascar

Anisha : candidate à la Star Academy © Radio France - Patrice Gascoin

C'est à la chance (et ses amis) qu'elle doit son entrée à la Star Academy, elle vous explique tout !

loading

Carla, d'Antibes

Carla : candidate à la Star Academy © Radio France - Patrice Gascoin

Fière de représenter sa région, Carla revient sur ses premiers pas de chanteuse.

loading

À lire aussi La Star Academy revient demain sur TF1 : les dernières confidences de Nikos Aliagas !

Cenzo, né à Tahiti, installé à Bordeaux

Cenzo : candidat à la Star Academy © Radio France - Patrice Gascoin

C'est dans les rues de Bordeaux qu'il a fait ses premières armes, il profite du micro de Patrice Gascoin pour remercier celles et ceux qui se sont arrêtés pour l'écouter.

loading

Chris, d'Aix en Provence

Chris : candidat à la Star Academy © Radio France - Patrice Gascoin

C'est après une rupture douloureuse qu'il a quitté son Essonne natale. Il se revoit encore, enfant, en train de regarder la Star Academy.

loading

Enola, de Landiras

Enola : candidate à la Star Academy © Radio France - Patrice Gascoin

Formée au Cours Florent "Comédie Musicale", la Star Academy représente un rêve qui mêle toutes ses passions.

loading

Julien, de Toulon

Julien : candidat à la Star Academy © Radio France - Patrice Gascoin

Avant de se confronter aux professeurs de la Star Academy, c'est auprès de son frère qu'il prenait ses premiers cours de chant.

loading

Léa, de Paris

Léa : candidate à la Star Academy © Radio France - Patrice Gascoin

Opticienne de profession, ses vidéos sur Instagram sont à l'origine de son casting pour la Star Academy.

loading

Louis, de Boudy-de-Beauregard, dans le Lot-et-Garonne

Louis : candidat à la Star Academy © Radio France - Patrice Gascoin

Il n'avait jamais voulu faire le moindre télé crochet et pourtant la Star Academy s'est imposée comme une évidence dans sa vie.

loading

Paola d'Angers

Paola, candidate de la Star Academy © Radio France - Patrice Gascoin

C'est pour vivre une vie qui "la fait vibrer" qu'elle participe à la Star Academy.

loading

Stanislas, de Vannes

Stanislas : candidat à la star Academy © Radio France - Patrice Gascoin

C'est pour montrer qu'en France, aussi, on peut être un artiste complet qu'il veut participer à la Star Ac'.

loading

Tiana, de Trilport, en Seine-et-Marne

Tiana : candidate à la Star Academy © Radio France - France Bleu

Elle ne sait pas du tout dans quoi elle met les pieds ! Ses connaissances sur la Star Academy sont limitées.

loading

Voilà, vous avez fait la rencontre des 13 candidats qui intègrent cette nouvelle saison de la Star Academy ! Ca commence ce samedi 15 octobre à 21h sur TF1 !