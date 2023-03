Retraites : le chanteur Gauvain Sers a manifesté au Mans

Parmi les milliers de manifestants qui ont défilé au Mans (Sarthe) ce jeudi 23 mars contre la réforme des retraites, certains auront reconnu le chanteur Gauvain Sers. L'auteur-compositeur-interprète connu pour son engagement a tenu à défiler, quelques heures avant son concert au Palais des congrès et de la culture du Mans, comme il l'a raconté sur France Bleu Maine lors d'une émission spéciale. Gauvain Sers s'est exprimé sur la colère qu'il ressent après le recours à l'article 49.3 par le gouvernement pour faire adopter le texte sans vote.

Une chanson pour interpeller Emmanuel Macron

"Je suis en colère comme, je pense, la plupart du pays", explique Gauvain Sers. "C'est une colère face à l'injustice. C'est un fossé qui s'agrandit toujours plus. Cette façon d'avoir fait passer la loi par la force, je ne crois pas que c'était une bonne manière d'apaiser les tensions. On est dirigé assez verticalement depuis quelques années, je pense que c'est important d'écrire des chansons et de marcher pour montrer qu'on est en désaccord".

Le Creusois inscrit son opposition à la réforme des retraites dans un combat plus vaste : "Toutes ces luttes sont liées entre elles et évidemment celle pour la planète surplombe toutes les autres. Parce que si on la résout pas, les autres paraissent bien dérisoires. Mais finalement, le fait de toujours courir plus dans cette société, d'être gouverné un petit peu par le pouvoir de l'argent... ça fait partie d'une globalité. La chanson est justement un très bon levier pour faire passer tous ces messages".

Le 16 mars dernier, au soir du déclenchement de l'article 49.3, Gauvain Sers avait publié sur sa page Facebook une chanson en forme d'hommage au Déserteur de Boris Vian et adressée directement à Emmanuel Macron. Dans ce texte, Gauvain Sers envoie une "lettre" à plusieurs entrées au chef de l'État, estimant, bien au-delà du simple sujet des retraites, qu'il ne se rend pas compte des préoccupations des Français.