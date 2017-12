Indre-et-Loire, France

C'est le duo d'entraîneurs Gilbert Zoonekynd - Nourredine El Ouardani qui dirige l'équipe, un duo qui va réussir à opérer un véritable petit miracle. Du 24 février au 5 mai, le Tours FC est imbattable : dix matchs sans défaite dont six succès en championnat de Ligue 2. Au soir de ce 5 mai 2017 après la victoire à Laval, le maintien est quasi dans la poche. Tours terminera l'exercice à la 16ème place.

Le problème est que le club n'a pas encore apuré sa dette, il est donc toujours surveillé du coin de l'oeil par la DNCG, le gendarme financier de la ligue

L'intersaison est marquée par les départs de plusieurs bons joueurs, notamment le gardien Kamara, les retours de prêt de Bouanga et Bennacer, Tours qui va compenser la qualité par la quantité, de trop nombreuses recrues, un effectif qui va atteindre la trentaine de joueurs pour cette saison 2017 - 2018. Le TFC enchaîne alors les revers et ne quitte quasiment jamais la 20ème et dernière place du classement. Début octobre Gilbert Zoonekynd est alors à son tour écarté par le président Ettori, c'est Sébastien Gondouin qui a la lourde tâche de faire l'intérim. Ce 25 octobre 2017, Tours décroche enfin un premier succès en battant Nantes en 16ème de finale de la coupe de la Ligue, mais la préoccupation de Jean-Marc Ettori est de trouver le futur entraîneur de l'équipe.

C'est un peu comme un chasseur qui n'a plus qu'une cartouche, il ne faut pas que je me trompe. Ce n'est pas facile d'autant plus que je suis quasiment seul, comme cela, si je fais une bêtise je l'assumerai et je n'en voudrai à personne. Jean-Marc Ettori, président du TFC

Jorge Costa prend les rênes de l'équipe le 22 novembre. Depuis l'arrivée du Portugais, quatre matchs de championnat et autant de défaites. Tours est dernier avec cinq points, du jamais vu depuis 1993 et la poule unique de Ligue 2 de football.