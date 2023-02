Retrouvez la matinale France Bleu Hérault sur France 3 Matin dès le 13 février à 7h

Infos et bonne humeur pour bien commencer la journée dans l’Hérault, l’Aude et l’Aveyron avec :

Des infos locales toutes les 30 minutes,

Des points météo réguliers,

Les infos circulation,

Au programme notamment…

7h00 : Le Journal de France Bleu Hérault

7h15 : La nouvelle Éco

7h25 : Le carnet d’adresses par Agnès Mullor

7h36 : A hauteur d'enfants par Claire Moutarde

7h51 : Moi aussi j’ai une question ! Par Vivian Cuguillère

8h00 : Le Journal de France Bleu Hérault

8h10 : Ici, on ne s’ennuie pas ! Par Sébastien Brethenou

8h15 : Les jouteurs de l’info

8h30 : Le journal de France Bleu Hérault

8h36 : La petite histoire du jour par Léopoldine Dufour

8h50 : Willy Rovelli met les points sur les “i”

France 3 Occitanie accueille la 3e matinale de France Bleu sur son territoire après celles de France Bleu Occitanie (janvier 2019) et France Bleu Roussillon (janvier 2022). France Bleu Hérault France 3 Matin est la 29e matinale disponible sur France 3.

Diffusion pour France Bleu :

En live sur l’application ICI par France Bleu et France 3

En live et en replay sur francebleu.fr

Diffusion pour France 3 :

En live sur le canal 3 de la TNT, dans l’Hérault, l’Aude et l’Aveyron

En live et en replay sur occitanie.france3.fr et france.tv

France Bleu et les matinales filmées

Comment tout a commencé ? France Bleu a lancé ses premières matinales filmées le 7 janvier 2019 : France Bleu Azur et France Bleu Occitanie ont été les deux premières stations locales de France Bleu à être diffusées lors de décrochages locaux sur France 3 de 7h à 8h40 du lundi au vendredi.

Aujourd'hui et demain… … 29 matinales de France Bleu sont désormais diffusées sur France 3. D’ici la fin de la saison 2022-2023, les 3/4 de nos matinales seront disponibles sur France 3. Et les 44 à l’été 2024. Depuis septembre 2021, les matinales filmées sont diffusées du lundi au vendredi, de 7h à 9h (sauf congés scolaires et jours fériés).

Un chiffre à retenir

Les régions couvertes représentent plus de 70 % de la population totale équipée TV.

« Maintenant, j’écoute la radio à la télé ! » (Verbatim d’un auditeur de France Bleu) L’actualité locale et régionale est illustrée par des images de France 3 ; l’actualité nationale et internationale par celles de franceinfo.

Chaque station locale de France Bleu est équipée d’une régie vidéo, de cinq caméras ; le déploiement technique est assuré par les équipes de Radio France. Les studios radio sont décorés et éclairés pour assurer un rendu visuel optimal pour la diffusion à la télévision. France Bleu accompagne ses équipes Les équipes de France Bleu reçoivent plusieurs formations pour ce passage à l’image via des sessions Radio France en interne mais aussi à l’INA.

Pourquoi ces matinales filmées ?

Les matinales filmées sont nées d’un partenariat entre Radio France et France Télévisions pour coproduire la version TV des matinales de France Bleu diffusées sur France 3 et les supports numériques de France Bleu et France 3. Pour chaque matinale filmée, France Télévisions adapte la zone de diffusion TNT en se rapprochant le plus souvent possible de celle de la radio (FM). Avec cette exposition,

France Bleu investit tous les canaux de distribution et s’adapte aux usages du public.