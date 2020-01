Réunion de crise au sein de la famille royale britannique

La reine Elizabeth II reçoit le 1er cercle de sa famille, après l'annonce de son petit-fils Harry de s'éloigner de ses obligations royales. Le Prince et sa femme Meghan veulent s'émanciper et partir vivre en Amérique du Nord, sans pour autant renoncer à toutes les finances du royaume.

Depuis l'annonce par le Prince Harry de sa volonté de s'éloigner de ses obligations royales pour faire sa vie en Amérique du Nord, rien de va plus au sein de la famille royale anglaise : la reine Elizabeth II reçoit ce lundi 13 janvier son fils Charles et ses deux petits-fils William et Harry dans sa demeure de Sandringham au Sud-Est de l'Angleterre. Une réunion aux aspects de règlements de comptes, car il va falloir parler d'argent : le Prince Harry dit vouloir renoncer à l'allocation royale mais pas à celle versée par son père.

à lire aussi Le prince Harry et Meghan Markle prennent officiellement leurs distances avec la famille royale britannique

Comment va réagir le Prince Charles ?

Le couple Harry-Meghan a annoncé vouloir renoncer à l'allocation royale : les fruits des propriétés de la famille, soit 96 millions d'euros de retombées économiques rien que pour 2018-2019. Sur ces 96 millions, on ne connait pas la part reversée à chaque membre de la famille. En revanche, le couple ne compte pas renoncer à l'argent du père de Harry : le Prince Charles distribue chaque année en tout près de 6 millions d'euros pour ses deux fils. Des millions prélevés sur les bénéfices du Duché de Cornouailles et qui représentent 95% des revenus de Harry.

Drôle de mélange des genres

Harry et Meghan ont annoncé vouloir gagner leur indépendance financières, grâce à leur fondation "Sussex Royal", par le biais de laquelle ils comptent vendre des cartes de vœux, des magazines, des chaussures ou encore... des pyjamas. Un mélange des genres qui ne plaît pas aux Britanniques : pour 86% d'entre eux, selon un sondage YouGov, le couple ne peut pas continuer à vivre avec l'argent de la monarchie. Se pose même la question des titres de noblesse : le Prince Harry va-t-il rester prince ?