Revivez l'anniversaire et les 80 ans de Guy Roux sur France Bleu Auxerre

Toute une vie de football, une popularité sans faille, une figure de l'Yonne, Guy Roux a fêté le 18 octobre 2018 ses 80 ans dans les studios de France Bleu Auxerre. L'occasion pour lui de dérouler ses années, nous dire qui il est, et d'y revenir ce 15 juin à l'occasion de sa fête sur le calendrier.

1. Sa popularité, son âge, son image d'homme simple attaché à l'Yonne

Votre notoriété inoxydable vous surprennent-elles toujours ?

Oui, parce que ce qui m'a donné la popularité ce sont les victoires avec l'équipe, et je ne suis plus entraîneur depuis 2005, cela fait treize ans et cela dure. Alors bien sûr, je fais un peu d'entretien, notamment en travaillant dans des médias (sur La Chaîne L'Équipe et sur Europe 1, ndlr). Je fais de la télévision depuis 1984 et de la radio depuis 1992.

Oui, mais il n'y a pas que cela. Ce n'est pas parce que vous gagnez ou que vous êtes dans les médias que les gens vous aiment bien... Il y a aussi une personnalité et peut-être une simplicité dans la manière d'aborder les gens ?

Alors vous savez, j'ai une option très simple : quand on veut me saluer, quand il faut signer des autographes ou faire des selfies (ou j'appelle ça les 'câlins' quand c'est une dame), je n'en refuse jamais. Quand je ne veux pas me livrer à des effusions, je reste chez moi ou je m'en vais dans la forêt. Mais quand je suis dans le monde, je réponds, que ce soit dans un endroit sympathique où il y a peu de monde ou bien dans une foule.

Vous fêtez vos 80 ans, cela n'est pas rien ! L'âge vous angoisse-t-il ?

Cela ne m'angoisse pas mais cela m'a frappé quand même. Mon grand-père d'Appoigny est décédé à l'âge de 99 ans, mon père est décédé à 91 ans bien qu'officier ayant fait toutes les guerres et qui vivait avec des éclats d'obus dans la colonne vertébrale... Mes deux grands-mères sont mortes à 89 ans. Donc 80 ans, objectivement, je pouvais les atteindre. J'ai mené une vie très active, moins que mon père ou que mon grand-père qui a fait la guerre de 14-18, mais je suis pas mal rafistolé.

Vous avez aussi été un vrai ambassadeur de l'Yonne et du vin de Chablis. Qu'est-ce qui vous a poussé à cela ?

Au lycée, à Auxerre, il y avait deux villages importants : Appoigny et Chablis. On faisait des matchs. C'était nos rivaux. Quand ils revenaient le dimanche soir, il y avait parfois une bouteille cachée dans le sac. C'est une anecdote parce que j'ai commencé à boire du vin seulement à 35 ans quand j'ai arrêté de joueur au foot. (...) Vous savez, c'est un bon breuvage, on ne se trompe pas, même avec le petit chablis qui est un grand vin.

Le stade Abbé-Deschamps à Auxerre pourrait-il un jour être rebaptisé stade Guy-Roux ?

Non, je ne le souhaite pas du tout. L'Abbé Deschamps a fait énormément au moment où la lutte entre le clergé et les laïcs battait son plein, en 1905, c'était l’avènement de l'Eglise et de l'Etat. Et puis le stade Abbé-Deschamps, j'y suis arrivé à treize ans, à vélo, en venant d'Appoigny, et j'y ai passé toute ma vie. Même chose d'ailleurs à Appoigny où il y a le stade Maurice-Laguillaumie, qui était un camarade d'enfance et qui a eu un accident de voiture, il portera son nom pour l'éternité. Quand à l'Abbé-Deschamps, je suis obligé de vous avouer quand quand j'étais mené 1-0 à cinq minutes de la fin, qu'il y avait un petit nuage au-dessus, je me disais 'il y a peut-être l'Abbé Deschamps qui regarde le match en douce, s'il pouvait me donner un coup de main pour égaliser, et parfois nous égalisions ! Ce sont les jours où je croyais en Dieu !

2. Sa carrière d'entraîneur

Opiniâtreté, détermination, connaissance du football, ce sont des éléments qui vous définissent bien ?

C'est la base, le minimum. On ne peut pas être entraîneur si on ne connaît pas le football. Entraîneur, on ne peut pas l'être longtemps si on n'est pas un peu opiniâtre sur le plan de la souffrance et du moral.

On vous disait intransigeant et protecteur avec les joueurs que vous formiez...

Oui, je pense que c'est une nécessité d'avoir de la fermeté. Si on veut inculquer des valeurs, il faut être intransigeant, il ne faut pas commencer à les discuter soi-même.

Quand on parle avec vos anciens joueurs, ce qui revient souvent, c'est qu'on vous dit meneur d'hommes, avec une psychologie et une organisation sans faille. Comment avez-vous cultivez cela ?

Je ne sais pas vraiment. je pense que j'ai eu des bons maîtres. À Appoigny, nous avions depuis 1939-1940, un couple d'instituteurs. Nous avions un instituteur exceptionnel, Jean Tinturier, qui nous a ouvert l'esprit, nous a formés pour la vie. Parmi ces élèves, celui qui a été le plus loin c'est Bertrand Landrieu qui a été secrétaire général de l'Élysée pendant le premier septennat de Jacques Chirac.

La consécration pour vous, cela aurait pu être l'Équipe de France, et vous êtes pourtant passé à côté deux fois ?

Je n'ai pas de regret mais je suis d'accord, c'est objectivement une consécration. Mais c'est un autre métier avec un autre rythme. Déjà, je travaillais 49 semaines par an, sept jour sur sept, onze heures par jour, avec une semaine de vacances l'hiver et une fois sur deux en été. Alors, ça ne laissait déjà pas beaucoup de temps pour le loisir...

3. Ses débuts dans le football

C'est à Colmar que vous avez pu assister à vos premiers matchs de foot...

Oui, enfin surtout dans l'Yonne en fait. A cause de la guerre et de l'annexion de l'Alsace, nous avons fui et sommes allés à Appoigny. Face à la maison, il y avait un pré, dans lequel on jouait. Et ensuite à Colmar, oui, j'ai eu de la chance, l'équipe a été en première division une année. En 1961, vous étiez encore étudiant à Limoges quand vous posez votre candidature à l'AJA.

À votre avis qu'est-ce qui a motivé les dirigeants à l'époque ?

J'allais avoir 23 ans. Il y avait une dizaine de candidats dont certaines célèbres, certains joueurs internationaux. il y avait onze dirigeants qui devaient décider. (...) Au bout de deux heures, il y en a un qui est venu me chercher et m'a dit "c'st toi qu'on a retenu à l'unanimité. (...) En fait, l'un d'eux au moment de sa mort a voulu me voir et m'a dit qu'il n' y avait eu que quatre voix pour, sept contre, mais j'étais le moins cher.

À partir de quand vous vous êtes dit "entraîneur, c'est ce que je veux faire, c'est du sérieux" ?

L'idée m'est venue quand je me suis aperçu d'une manière définitive que je ne serai pas un joueur international. Mon objectif, ça n'était pas d'être joueur professionnel mais d'être membre de l'Équipe de France. (...) J'étais bercé par les image de Kopa, de Fontaine, de tous les grands joueurs. J'ai donc fait quatre ans d'apprentissage à Poitiers puis à Limoges. Quand je me suis aperçu que je ne pourrai pas être international, je me suis dit "il faut que je sois entraîneur". On m'a proposé d'aller jouer en deuxième division, j'ai refusé. (...)

4. Guy Roux et les hommes politiques

Avec Nicolas Sarkozy

L'ancien président de la République, passionné de football, a côtoyé Guy Roux, alors qu'il était encore entraîneur de l'AJ Auxerre. "Moi, vous savez j'ai de l'amitié, j'ai de l'affection pour Guy Roux. Il n'a jamais eu à me demander quoi que ce soit si mon souvenir est exact mais il m'aurait demandé, je l'aurais aidé. Parce que pourquoi ne pas aider Guy Roux ? C'est un homme qui aime sa ville, qui aime son terroir, qui aime ses joueurs, qui aime le football. Au nom de quoi aurait-il fallu refuser de l'aider ? Et d'ailleurs, rien est possible de refuser à Guy Roux avec un tel bagout."

Avec François Mitterrand

Guy Roux a également été proche de François Mitterrand, alors que l'ancien président de la République avait des attaches bourguignonnes. François Mitterrand refusait quelques fois de répondre au téléphone à certains de ses ministres, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien entraîneur de l'AJA. "Nous nous sommes rencontrés à Château-Chinon" se souvient Guy Roux.

"Je lui avais expliqué 'monsieur le président, je ne pourrai pas voter pour vous puisque ma famille est plutôt de droite que de gauche.'" - Guy Roux

"J'avais décidé de me mettre au vert plusieurs jours au milieu du Morvan, à 600 mètres d'altitude. Il y avait un hôtel tenu par des amis de François Mitterrand. Il n'était pas président à cette époque, il était député et maire de Château-Chinon. (...) On est restés amis, on a discuté de beaucoup de choses. Je lui avais expliqué 'monsieur le président, je ne pourrai pas voter pour vous puisque ma famille est plutôt de droite que de gauche'. Il m'a dit 'vous faites bien de me le dire.'"

5. Sa deuxième vie : sa carrière à la télévision

Guy Roux a été consultant à la télévision dès 1984 sur TF1 puis sur Canal+de 2005 à 2016. Aujourd'hui, c'est sur La Chaîne L'Equipe qu'il officie. Roger Zabel, ancien journaliste sportif sur TF1 dit de vous que vous êtes "un homme qui sait vulgariser les choses, qui permettait au plus grand nombre sur TF1 de comprendre ce qui se passait sur le terrain". Guy Roux explique alors : "On ne se fait pas plus d'ennemis quand on est consultant qu'entraîneur. J'ai toujours essayé de ne pas blesser".

6. Les joueurs et le monde du football

Parmi tous les joueurs qui ont pris leur envol dans le club, quel est celui qui vous a le plus donné du fil à retordre ?

Ah c'est Cantona ! Il avait une avance considérable sur les autres. Je pense qu'il n'y en a pas eu de semblable avant et qu'il n'y en a pas eu depuis. C'était un homme exceptionnel mais avec un gros caractère, oh la la ! (...) Finalement, j'ai eu quelques décorations, bleue d'abord et rouge ensuite. C'est parce que j'ai eu Cantona pendant sept ans, c'est ça qui m'a donné le droit d'avoir des décorations (rires).

Parmi tous ces joueurs, lequel a eu selon vous le parcours le plus étonnant ?

C'est Basile Boli. Il n'était pas supérieurement doué en adresse, en rapport avec le ballon. Il était formidable sur le physique, mental ou moral, mais il a beaucoup appris, il s'est beaucoup appliqué. Il venait à l'entraînement, on faisait du tir au but toute la semaine et le dernier jour, il marquait un but. Et là, il faisait trois tours de terrain tellement il était content d'avoir marqué un but. Il est arrivé à devenir le meilleur stoppeur d'Europe, du monde, de l'Équipe de France, de Marseille, de gagner la première Ligue des Champions... C'est le parcours le plus étonnant.

Avez-vous toujours des contacts avec des anciens joueurs ?

Eh bien oui. Il y en a déjà qui habitent toujours Auxerre, comme Lucien Denis, qui travaille sur une radio concurrente. Dans le staff de l'AJA, il y a aussi Fabien Cool, aujourd'hui directeur de l'école de football. Christian Henna, lui s'occupe des 14 ans. Raphaël Guerreiro s'occupe des moins des 16 ans. (...) Certains ont installé leur famille comme Basile Boli qui a sa fille dans un lycée de la ville. (...) Au hasard de mes voyages, j'en croise aussi beaucoup.

Aujourd'hui, la maturité de Kylian Mbappé, seulement 19 ans, vous surprend-elle ?

Je pense qu'il a des dispositions pour être sympathique dans le monde. Il est intelligent et puis il a été très bien guidé. Je pense que son père, qui est éducateur de football, ses parents, ses frères et ses sœurs sont des gens très bien. D'être toujours très bien entouré cela aide considérablement dans une éducation.

7. Guy Roux et ses relations actuelles avec l'AJ Auxerre

Certains vous reprochent d'être encore trop présent au sein de l'AJ Auxerre...

C'est un immense mensonge. Je suis très présent à l'AJA du côté des enfants, mais j'assiste très peu aux entraînements des professionnels. Je n'a pas pénétré dans les vestiaires des professionnels depuis la fin de ma carrière en 2005. Je ne les connais pas tous, je dois en connaître 30 à 40% c'est tout.

L'avenir de l'AJA, comment le voyez-vous ?

Eh bien je crois que l'association va garder la propriété du stade, malgré l'offre de notre locataire, Mr Zhu. C'est normal que l'association veuille garder le stade dont elle est propriétaire depuis plus de cent ans.

8. Les goûts musicaux de Guy Roux

Vous êtes particulièrement fan de Léo Ferré ?

Oui, c'est mon chanteur préféré. J'ai une vraie flamme intérieure qui brûle pour lui. J'aime aussi beaucoup Brel, Aznavour, Barbara. Pour Ferré, je me souviens d'un jour où on descendait à Soulac en autobus, ça fait quand même 600 km, à cette époque-là, on mettait des cassettes. Avec les joueurs, on avait un accord : les entraîneurs avaient droit à dix minutes, parce qu'il étaient moins nombreux, et les joueurs avaient droit à cinquante minutes par heure. Dans mes dix minutes, moi j'ai mis un Léo Ferré et Cantona, qui était au fond du car, est arrivé comme un obus devant en disant "qui c'est celui-là, qui c'est celui-là ?!". Je lui ai expliqué et dès qu'il a pu, il est allé à un récital de Léo Ferré, il est allé le voir, il a pu parler avec lui, avec toute la passion que peut développer Cantona.

Ferré, je l'ai vu une vingtaine de fois en tout, y compris la dernière fois, à saint-Florentin, dans le théâtre de verdure, où il est venu huit mois avant sa mort.

Vous avez choisi d'écouter Julien Clerc, pourquoi lui ?

Eh bien déjà, parce que je l'aime bien à l'oreille. Mais aussi parce que je l'ai connu avec France Gall. Ils avaient une petite maison en Puisaye. Tous deux venaient chercher une voiture chez Jean-Claude Hamel, le président de l'AJ Auxerre, qui tenait le garage de la rue de Paris. Je me trouvais beaucoup à ce garage qui était en fait le siège de l'AJA et donc je rencontrais souvent Julien Clerc. Il aimait le foot.

Et vous aimez donc beaucoup France Gall aussi ?

Oui parce qu'elle était auxerroise. Elle a grandi à Pourrain. Elle venait avec Julien Clerc le week-end, donc j'avais l'occasion de la rencontrer, dans les années 60-70.

Vous aimez aussi Cabrel, qu'est-ce qui vous plaît chez lui ?

Évidemment sa pointe d'accent, sa voix, j'aime bien ses textes.



Guy Roux était l'invité de la matinale spéciale de France Bleu Auxerre, le jeudi 18 octobre 2018, entre 7 et 9 heures, pour fêter ses 80 ans. Cela a été l'occasion de donner le nom de "Guy Roux" au studio principal de la radio.