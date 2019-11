Ridley Scott pourrait tourner le remake des Duellistes en Dordogne : un casting de 800 figurants est lancé

Harvey Keitel et Keith Carradine sur le tournage des Duellistes en 1976 en Dordogne

C'est un très gros casting que l'association ciné passion 24 a lancé ce vendredi : la production d'un film anglo saxon recherche 800 figurants pour un long-métrage donc l'action se passe au Moyen-Age. Il pourrait s'agir du remake du film de Ridley Scott " les Duellistes" tourné en Dordogne en 1976. Il s'agissait du premier film du réalisateur anglais qui a tourné depuis " Blade Runner"," Gladiator" ou encore "Alien".

Harvey Keitel est l'un des acteurs principaux des Duellistes © AFP - PARAMOUNT PICTURES / COLLECTION CHRISTOPHEL

Ridley Scott serait déjà venu faire des repérages en Dordogne

Si la régie de tournage périgourdine se refuse à dévoiler le nom du film et de son réalisateur, on ne peut s'empêcher de faire le lien avec les propos de Jean-Jacques De Peretti, le maire de Sarlat début novembre lors des rencontres du tourisme. Il avait laissé entendre que Ridley Scott serait venu faire des repérages en Dordogne en septembre, notamment aux abords des châteaux de Beynac et Castelnaud.

Ridley Scott pourrait donc retrouver la Dordogne pour un deuxième tournage © Maxppp - Maxppp

800 figurants adultes pour un tournage en février-mars 2020

Le casting aura lieu en décembre prochain dans le sarladais et le bergeracois : du 6 au 10 décembre au château de Montbazillac et du 11 au 14 décembre à Sarlat. La production recherche donc 800 personnes adultes pour représenter la population française. Le tournage aura lieu en février -mars 2020. A noter que les frais de transport n'étant pas pris en charge, cette annonce s'adresse prioritairement à des habitants des régions de Bergerac et Sarlat.

Si vous voulez postuler, il faut envoyer un mail à dordogne.tournage@gmail.com. Vous recevrez une réponse automatique avec toutes les informations.