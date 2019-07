Roch-Olivier Maistre - CSA : "l'information de proximité est fondamentale"

Dijon, France

Roch-Olivier Maistre aussi fait son tour de France. Depuis sa nomination en février 2019, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a entamé une tournée des comités territoriaux de l'audiovisuel. Ce sont des déclinaisons locales du CSA, le garant de la liberté de communication en France.

Roch-Olivier Maistre était ce vendredi en Bourgogne pour rencontrer les acteurs de l'audiovisuel dijonnais. Le président du CSA est donc logiquement venu dans les locaux de France Bleu Bourgogne. Il estime que la région "a la chance d'avoir un réseau de radios locales dense, diversifié, avec le service public bien entendu, mais aussi des radios associatives." C'est un grand consommateur de radio, "on a tous un lien particulier avec ce média. La radio, c'est le média du coeur, on débute souvent notre journée avec une ou des voix auxquelles on s'attache."

Le président du CSA a également rappelé l'importance de l'information de proximité : "on vit dans un monde mondialisé mais on a aussi besoin de retrouver nos racines, d'être pris en compte dans notre quotidien. C'est une mission fondamentale et le service public s'honore en réinvestissant de façon croissante ce secteur."