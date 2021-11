Roch-Olivier Maistre, le Président du CSA, invité de France Bleu Occitanie

Le Président du CSA, Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, sera ce mardi matin 8h08 l'invité de la matinale de France Bleu Occitanie retransmise sur France 3. Roch-Olivier Maistre répondra à nos questions à l'occasion d'un déplacement de deux jours à Toulouse.

Le CSA est l'autorité publique française chargée de de réguler le paysage audiovisuel français, public et privé. Souvent surnommé "gendarme de l'audiovisuel", ses compétences sont larges, depuis l'attribution des fréquences radio et télé jusqu'à la nomination des patrons de Radio France et France Télévisions, en passant par la protection des mineurs (signalétique -10, -12, -16 et -18 affichée à l'écran). Entre 2001 et 2007, il a été présidé par l'ancien maire de Toulouse, Dominique Baudis. Récemment, le CSA est par exemple intervenu sur les déclarations d'Eric Zemmour sur CNews et sur les contenus de l'émission TPMP sur C8.

Roch-Olivier Maistre, nommé en février 2019, va donc connaître en tant que Président du CSA sa première campagne présidentielle dans les prochains mois. C'est un des moments forts de l'autorité qui est garante de la pluralité du débat public, et donc de la régularité des temps de paroles sur les chaînes. C'est le CSA qui, à chaque élection, fixe les règles de temps de paroles (notamment équité ou égalité entre les candidats) pour les radios et télévisions.

Avec le Président du CSA, nous aborderons aussi les questions du piratage informatique, de la protection des mineurs sur le web et des fake news. A partir de janvier prochain, le CSA va en effet fusionner avec Hadopi, l'autorité qui devait depuis dix ans lutter contre les téléchargements illégaux (Peer to Peer) mais qui ne semble pas avoir accompli sa mission. La nouvelle autorité issue de cette fusion, l'ARCOM, aura des compétences élargies.