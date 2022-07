Tournée des Rolling Stones : cinq anecdotes de la pâtissière préférée de Mick Jagger, chez lui en Touraine

"Ce n'est pas un Bad boy, il est élégant dans sa façon d'être avec les gens", sourit Christiane Mason, l'ancienne gérante de la pâtisserie Bigot à Amboise, pas étonnant que la reine d'Angleterre l'ai fait Lord." Alors que Mick Jagger et les Rolling Stones jouent peut-être pour la dernière fois en France, à Paris, ce samedi 23 juillet, la pâtissière retraitée est allée creuser dans ses souvenirs pour France Bleu Touraine.

Chapeau à trou

"Une fois, il nous a amusé, il venait avec un espèce de chapeau, comme un iroquois en laine, l'hiver, qu'il enfonçait bien, il avait dû faire des trous pour les yeux. Il était très content de son coup quand personne ne le reconnaissait, il arrivait dans le magasin et il nous faisait 'coucou'."

Le gentleman

"Une fois, je l'ai vu dans la rue Nationale ouvrir la porte à une vieille dame et vu comme il était attifé - très simplement, la dame l'a regardé, il a dû se dire 'bas c'est dommage que je n'ai pas une petite pièce à lui donner'. Il était tellement gentil, tellement courtois."

La pâtisserie Bigot, dans le centre d'Amboise. © Radio France - Paul Sertillanges

C'est qui ce monsieur ?

_"Ce qui était amusant, avec ma mère, c'est qu'un cuisinier [de Jagger] commandait beaucoup de choses et j'avais écrit "Monsieur Jagger". Ma mère me dit un jour en ouvrant le livre : 'c'est qui ce monsieur Jagger' [lu à la française] ?"_

Le client sonné

"Un jour, il était à côté du comptoir, il mangeait du chocolat et un monsieur est rentré. Il était tellement surpris de le voir là, il a ouvert des yeux comme des soucoupes et il est parti à reculons. Ça l'a amusé, il a continué de manger son chocolat et on a bavardé."

L'invitation au château

"Mon mari, un jour, a assisté à un anniversaire [au château de Mick Jagger], on nous avait invité. Il est allé avec le chocolatier, pour qui ça a été une des plus belles soirées de sa vie. C'était très plan-plan, famille, pas ce que les gens, peut-être, imaginent."