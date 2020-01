La reine Elizabeth II et sa famille se sont accordés, ce lundi, sur une période de transition qui permettra à Harry et à Meghan, qui souhaitent se mettre en retrait de la famille royale, d'évoluer vers leur nouveau mode de vie. La reine a indiqué soutenir entièrement le choix du couple.

Royaume-Uni : la reine Elizabeth II s'accorde avec Harry et Meghan sur une "période de transition"

La reine Elizabeth, Meghan et Harry au balcon de Buckingham Palace en juillet 2018.

La reine Elizabeth II et la famille royale se sont accordés ce lundi, lors d'une réunion de crise, sur une "période de transition", qui permettra au prince Harry et à son épouse Meghan de se mettre en retrait de leurs obligations royales. Pendant cette période, le couple vivra entre le Royaume-Uni et le Canada, a annoncé la reine dans un communiqué.

à lire aussi Le prince Harry et Meghan Markle prennent officiellement leurs distances avec la famille royale britannique

La reine "soutient entièrement le choix du couple"

La souveraine de 93 ans dit "soutenir entièrement" le choix du couple princier, dans leur désir "de se créer une nouvelle vie dans le cadre de leur jeune famille". "Même si nous aurions préféré qu'ils continuent à travailler à plein temps pour la famille royale, nous respectons et nous comprenons leur volonté de mener une vie plus indépendante tout en continuant à être une composante estimée de ma famille", poursuit-elle.

Harry et Meghan ne veulent plus dépendre des fonds publics

Elle a demandé à ce que les décisions finales soient trouvées "dans les jours qui viennent", soulignant qu'il restait "du travail à accomplir" sur ces questions "complexes". "Harry et Meghan ont clairement déclaré qu'ils ne voulaient plus dépendre des fonds publics dans leur nouvelle vie", rappelle le communiqué royal.