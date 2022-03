Rugby : l'Isérois André Morel, le dernier survivant du titre de champion de France de 1954 du FCG, est décédé

Le monde du rugby est en deuil. André Morel est décédé dans sa 95ème année, le 3 mars dernier. Il était né le 20 novembre 1927 à la Tronche. Il a joué un seul match avec l'équipe de France, en septembre 1954, c'était contre l'Argentine, match au cours duquel il a marqué un essai. Bien sûr, auparavant, il a joué avec le FC Grenoble au poste de trois-quarts aile. En mai 1954, il avait décroché le titre de champion de France, le seul que le FCG ait jamais gagné. Autant dire qu'il est mythique.

Une envie de se battre

André Morel a eu plusieurs vies. Avant d'être champion de France, il avait été raflé le 11 novembre 1943, à Grenoble, par les Allemands et la milice, lors d'une manifestation patriotique, au monument des Diables Bleus. Il est ensuite déporté, jeune lycéen de 16 ans, au camp de Mauthausen. Libéré en mai 1945, il ne pesait plus que 36 kilos.

Cette envie de vivre et de se battre, cette résistance, il saura s'en servir, avec le FCG, pour gagner en 1954 contre Cognac, à Toulouse, sur le score de 5-3. André Morel jouera aussi à Valence et à La Voulte. En dehors de sa carrière de rugbyman, il a été directeur de salles de cinéma.

Pour Max Micoud, ancien président du FCG : "André Morel, c'était le plus rapide sur le terrain, et finalement, je me suis dit, c'est le dernier à partir ! C'était un leader. C'est une époque qui s'efface, voilà !"

Ses obsèques auront lieu le 10 mars prochain aux PFI de la Tronche. "Nous serons présents à la cérémonie", nous a confié David Dussert, le directeur général du FCG. "On a une grande admiration pour nos glorieux anciens."