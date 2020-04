On s'invite chez ZAZ !

Après sa dernière tournée qui l'a emmenée en Amérique, Zaz profite du confinement pour se ressourcer...

Musique, peinture, lecture, observation du jardin et de la nature... et sport ! Elle a également participé au clip du Collectif "Et demain ?", au profit de la Fondation Hôpitaux de France.