SAINT-VALENTIN : "Au premier rendez-vous à la piscine, sa mère était cachée derrière un mur !"

Lanvollon, France

Cette année là sur les radios, Demis Roussos chante "Quand je t'aime" et il n'y pas internet. L'histoire d'amour entre Marie-Lou et Philippe commence par une petite annonce dans un journal.

Pas de coup de foudre mais...

"Elle a répondu et on s'est donné rendez-vous à la piscine d'Hénin-Beaumont", se souvient Philippe. Premières impressions ?

Ce n'était pas le coup de foudre, on est jeune, on s'attend à voir Maryline Monroe et puis non mais ce n'est pas mal... quand même !, poursuit Philippe.

"Le "quand même" est de trop", réagit Marie-Lou. "Moi, il ne me plaisait pas beaucoup non plus". L'histoire aurait donc pu s'arrêter là, au bord de la piscine.

"Quelques années plus tard, ma femme m'a raconté que le jour du rendez-vous, sa mère était cachée derrière un mur et qu'elle observaitla rencontre pour voir si elle allait m'accepter, ou pas et j'ai eu des bons points", lâche Philippe.

Finalement, Marie-Lou et Philippe se marièrent et eurent trois enfants. Aujourd'hui, ils s'aiment toujours et vont le montrer à la télé aux Z'Amours... "Le secret de la longévité, c'est de ne pas être l'un dans... l'un avec l'autre en permanence", avoue Philipppe. Marie-Lou acquiesce : "A la retraite toute la journée ensemble, on pète un plomb !".