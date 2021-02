Saint-Valentin : gagnez votre assortiment gourmand de la Chocolaterie Gardères à Idron

Dimanche 14 février, c'est la Saint-Valentin ! A cette occasion, gagnez votre assortiment gourmand offert par la Chocolaterie Gardères à Idron en écoutant France Bleu Béarn Bigorre. Jouez tout au long de la journée au jeu "Les petits cupidons" du lundi 8 au dimanche 14 février.

Partagez en amoureux de délicieuse gourmandises préparées par la Chocolaterie Gardères à Idron. A l'intérieur de cet assortiment gourmand, vous trouverez votre boîte de succulents chocolats maisons, votre plaquette en chocolat "Joyeuse Saint-Valentin", un coffret de 6 oursons guimauve à la vanille de Madagascar, et votre panettone, spécialité traditionnelle italienne.

Des cœurs en chocolat pour votre moitié

Pour faire plaisir à votre moitié et vous faire plaisir à l'occasion de la fête des amoureux, la chocolaterie Gardères prépare aussi pour vous de délicieux cœurs en chocolat et en amandes pour la moitié qui à la fois vous fait fondre et craquer ! La chocolaterie Gardères, artisan-chocolatier-confiseur se trouve à Idron, 36 route de Tarbes. Le lieu est aussi un salon de thé qui vous propose actuellement des boissons à emporter.

Facebook officiel de la Chocolaterie Gardères à Idron