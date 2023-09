"Sainté, c'est trop !", France Bleu Saint-Étienne Loire fête ses 10 ans en chanson

France Bleu Saint-Étienne Loire fête ses 10 ans ! Votre radio locale est née le 9 septembre 2023 dans la Loire et la Haute-Loire. Parce qu'on a toujours mis en avant la musique et parce qu'on aime fredonner, on a demandé aux Table Players d'interpréter "Sainté, c'est trop" sur un air bien connu...

France Bleu Saint-Étienne Loire fête son dixième anniversaire le samedi 9 septembre 2023. Alors pour marquer le coup, nous avons demandé aux Table Players d'interpréter "Sainté, c'est trop", la chanson des dix ans. On les a retrouvés dans un bar à Saint-Étienne, comme à leur habitude. On vous laisse mettre le son et chanter avec nous :) Les paroles Si ton estomac crie pitié

Viens donc faire un tour à Sainté

Sur les crassiers tu peux grimper

T’auras une autre vue sur Sainté

Dans le Furan tu peux t’baquer

Mais en apnée tu dois rester

Si les Lyonnais tu veux chambrer

Dans le chaudron tu peux t’lâcher Si t’es un pote à Lavilliers

Viens donc faire un tour à Sainté

Y’a des râpées à volonté

Viens donc faire un tour à Sainté

Le Sarasson tu vas kiffer

Viens donc faire un tour à Sainté

Si le gaga tu veux babièler

Viens donc faire un tour à Sainté Si t’as l’babo dans la journée

avec France Bleu tu peux jouer

Si de l’actu, t’as rien pigé

Viens voir France Bleu pour t’informer

Si en voiture tu es bloqué

Mets donc France Bleu pour naviguer

Si nos 10 ans tu veux fêter

Avec France Bleu viens-donc chanter - Suivre les Table Players sur Facebook