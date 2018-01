Sainte-Eulalie, France

L'étoile du Ch'nord en visite dans le bordelais ! Dimanche, au cinéma Grand écran de Sainte-Eulalie, Dany Boon est venu présenter son nouveau film en avant-première : La Ch'tite famille qui sortira en salles le 28 février. Dix ans après Bienvenue chez les Ch'tis et son succès phénoménal (plus de 20 millions d'entrées au cinéma), Dany Boon revient en tant qu'acteur et réalisateur avec un nouveau film sur sa région natale : le Nord de la France.

Dix ans après Bienvenue chez les Ch'tis, Dany Boon revient avec un film sur le Nord de la France. © Radio France - Olivia Chandioux

Difficile de savoir si la Ch'tite famille aura autant de succès mais en tout cas dimanche à Sainte-Eulalie, les 400 spectateurs étaient aux anges. Comme Tessa, 13 ans : "Je suis fan de tous ses films. J'adore sa façon de faire, _il est très drôle_." Manu lui s'est précipité pour acheter sa place, il y a déjà plus d'un mois : "Dany Boon c'est un très grand acteur et un très grand réalisateur. Et puis c'est vrai que l'accent Ch'ti c'est vraiment très marrant !"

L'équipe du film a échangé un quart d'heure avec les spectateurs présents. © Radio France - Olivia Chandioux

Le film sortira en salles le 28 février.