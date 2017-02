Sainte-Maure-de-Touraine : leurs chambres d'hôtes en compétition sur TF1

Nathalie et Jean-Luc Amiot tiennent des chambres d'hôtes à Sainte-Maure-de-Touraine, en Indre-et-Loire. A partir de ce lundi, ils participent à l'émission "Bienvenue chez nous", sur TF1. Le couple qui propose les meilleures chambres remporte 3.000 euros.

Cela fait maintenant un an que Nathalie et Jean-Luc Amiot ont ouvert leurs chambres d'hôtes à Sainte-Maure-de-Touraine. Originaire de région parisienne, ce couple de graphistes va représenter la Touraine toute cette semaine dans l'émission "Bienvenue chez nous", diffusée sur la chaîne TF1. "C'est la société de production qui a vu notre site internet et qui nous a demandé si on voulait participer à l'émission", explique Jean-Luc Amiot. Le couple a pris quelques jours pour réfléchir et s'est finalement lancé dans l'aventure. Pour France Bleu Touraine, ils ont accepté de vous faire visiter leur maison dans la vidéo située ci-dessous.

3.000 euros à gagner

Le tournage de l'émission s'est déroulé en septembre dernier. Le principe : des propriétaires de chambres d'hôtes se rendent chez leurs concurrents pour les "noter". L'évaluation se fait sur plusieurs critères : l’hospitalité et la convivialité des propriétaires, le cadre et l'environnement de la maison, la qualité des services (activités, dîner, etc.), la propreté et l'équipement de la chambre ainsi que le rapport qualité-prix. Chaque jour, l'émission est consacrée à un couple. A la fin de la semaine, celui qui a obtenu la meilleure moyenne remporte la somme de 3.000 euros.

Filmés 24 h sur 24

"Ils nous ont mis dans le bain direct, se souvient Nathalie Amiot. On est filmé pratiquement 24 h sur 24, on vit normalement et on ne se rend pas compte de ce que l'on fait ! On a un petit peu peur aussi..." Et pour cause : si Nathalie et Jean-Luc Amiot savent déjà qui a gagné (ils ont néanmoins interdiction de révéler le résultat), ils ne savent pas ce que les autres candidats ont dit sur eux et leurs chambres au cours du séjour. Ils ne savent pas non plus quelles scènes la société de production a décidé de garder. "On va découvrir en même temps que les téléspectateurs, sourit Jean-Luc. J'espère juste qu'on ne va pas passer pour des débiles !"

Jean-Luc et Nathalie Amiot racontent leur aventure dans "Bienvenue chez nous"

Pour défendre leur maison sur TF1 cette semaine, le couple peut compter sur trois chambres thématiques avec poutres apparentes, sur un mobilier de collection chiné en braderie et sur son jardin avec piscine hors sol. Les détails et les tarifs proposés sont à retrouver sur leur site internet. "Bienvenue chez nous" est diffusée tous les jours de la semaine, à partir de 18h.