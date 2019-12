On sait qui jouera les parents de Grégory Lemarchal dans son biopic

Arnaud Ducret et Odile Vuillemin joueront Pierre et Laurence Lemarchal dans le biopic consacré à leur fils Grégory. Les parents du chanteur savoyard disparu se disent "satisfaits". On pourrait d'ailleurs connaître le nom de celui qui incarnera Grégory dans les prochains jours.

Chambéry, France

TF1 commence à dévoiler peu à peu le casting du film consacré à la vie de Grégory Lemarchal. On connait qui tiendra le rôle de ses parents : Arnaud Ducret et Odile Vuillemin interpréteront Pierre et Laurence Lemarchal.

Arnaud Ducret joue notamment dans la mini-série Parents, mode d'emploi sur France 3, et a également été à l'affiche des Profs. Quant à Odile Vuillemin, le public la connait pour ses rôles dans la série Profilage ou des fictions sur TF1 telle que L'Emprise. Ils incarneront donc les parents du chanteur savoyard décédé d'une mucoviscidose à 23 ans en 2007, trois ans après être devenu une star en remportant l'émission Star Academy.

Ils sont déjà à fond !

Pierre Lemarchal se dit "satisfait" de ce choix. Lui et son épouse ont déjà rencontré les acteurs, "on a discuté et ils sont déjà à fond !" raconte Pierre Lemarchal. Quant au rôle de Grégory, pour lequel les parents ont demandé un droit de regard, la famille confie à France Bleu Pays de Savoie qu'il y a "de très bonnes avancées", et que le nom de celui qui interprétera le jeune chanteur pourrait être dévoilé par TF1 dans les jours qui viennent.

Pierre et Laurence Lemarchal se disent "satisfaits" du choix des acteurs pour les représenter dans le biopic sur leur fils. © Maxppp - Maxppp

Des castings ont déjà été organisés à Chambéry début novembre, pour repérer de jeunes figurants qui apparaîtront dans le biopic.