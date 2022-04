Salaires et conditions de travail : une grève très suivie ce vendredi à la République du Centre

"La Rép' en grève" : les calicots sont bien visibles ce vendredi, sur une bonne partie de l'avenue des Droits de l'Homme à Orléans. Pour la première fois depuis 2013, le journal est affecté par un mouvement de grève - mouvement à l'appel du SNJ (syndicat national des journalistes) et de la CFDT, et qui est très suivi, avec plus de 90% des grévistes parmi la soixantaine de salariés.

Pas de hausse générale des salaires depuis 2013

Premier motif de cette grogne : les salaires. Cela fait 9 ans qu'il n'y a pas eu d'augmentation générale des salaires à la République du Centre, et la direction de Centre France (propriétaire du titre) n'a proposé qu'une augmentation d'1% pour cette année.

"Il y a clairement aujourd'hui une colère au sein des différents services de la République du Centre, commente Alexandre Charrier, journaliste et délégué syndical SNJ. On a été très patients, on a été au rendez-vous de la crise sanitaire pendant laquelle le journal est sorti tous les jours, malgré le chômage partiel, malgré les malades : nous proposer aujourd'hui 1% de hausse des salaires, au regard des efforts fournis et de l'inflation depuis 2013, ce n'est vraiment pas à la hauteur de la situation."

Un journaliste qui débute à la Rép gagne à peine 1 500 € par mois

L'agacement est d'autant plus fort qu'en début d'année, la direction a déjà revu à la baisse les conditions d'embauche, en dénonçant de manière unilatérale la grille historique des salaires. "Cela signifie qu'un jeune journaliste qui arrive chez nous est engagé au minimum légal, celui de la convention collective des journalistes, donc est payé moins de 1 500 euros par mois pour 45 heures de travail par semaine, explique Alexandre Charrier. Il ne faut pas s'étonner si ces journalistes sous-payés soient tentés de partir très vite ailleurs."

Et cela pose aussi la question de l'information low cost, alors que la pression est toujours plus forte pour alimenter le site Internet du journal : "L'information a un coût, rappelle le journaliste. Si on veut que le travail journalistique soit fait correctement, avec les bonnes sources et toutes les étapes de vérification, cela suppose du temps et du savoir-faire ; c'est aussi pour cela qu'on se bat, rappeler à nos lecteurs que derrière leur journal, il y a des gens qui travaillent, et que ce travail doit être rémunéré à sa juste valeur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui." En raison de cette grève, c'est, au mieux, une version très allégée de la République du Centre qui devrait paraître ce samedi. Une nouvelle réunion sur les salaires est prévue en septembre avec la direction.